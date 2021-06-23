Hayat Maske takmayı reddeden kadın saçma buluyorum dedi Tüm çabalara rağmen takmayınca gözaltına alındı
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Maske takmayı reddeden kadın 'saçma buluyorum' dedi: Tüm çabalara rağmen takmayınca gözaltına alındı

Bolu’da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Maske takmayı reddeden kadın saçma buluyorum dedi: Tüm çabalara rağmen takmayınca gözaltına alındı
Hülya G., polisin tüm çabalarına rağmen maske takmayı reddetti.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap verdi. Ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı.
CEZAYA RAĞMEN TAKMAMAKTA DİRENDİ

Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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