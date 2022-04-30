Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat MEB 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kurdu Doğru soruyu sormak onların işi
AKTÜEL

MEB 81 ilde 'Ölçme ve Değerlendirme Merkezi' kurdu: Doğru soruyu sormak onların işi

81 ilde kurulan ‘Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevli öğretmenler, öğrencilerin eksiklerini tespit edip test soruları hazırlıyor. Merkezde çalışan İngilizce öğretmeni Sinem Aslan Mutlu, “Doğru soruyu sormak gerçekten başka bir iş. Pek çok açıdan kontrolden geçen sorular, öğrencilerimize ulaştığında çok mutlu oluyoruz.” dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
MEB 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kurdu: Doğru soruyu sormak onların işi
Merkezde bu güne kadar 36 milyon yardımcı kaynak üretildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde ‘Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ (ÖDM) kurdu. Teknik donanımlarla desteklenen bu merkezlerde, alanında uzmanlaşmış öğretmenler görev alıyor. Öğrencilerin başarısını ölçen öğretmenler, hem eksikleri tespit ediyor hem de soru hazırlıyor. Bugüne kadar 36 milyon yardımcı kaynak üretilerek soru desteği sağlanırken hazırlanan testler ‘ödmplatform’ üzerinden okulların erişimine açılıyor. Soru havuzunda toplam 150 bin soru yer alıyor. ÖDM Müdürü Savaş Doğan, ulusal sınav analizlerinin olduğu gibi öğrenme kayıplarına ilişkin verilerin de bu merkezlerde değerlendirildiğini söyledi.

HATA PAYI YOK

Merkezin kuruluşundan bu yana görev alan İngilizce Öğretmeni Sinem Aslan Mutlu da “Sınav sorusu hazırlamayı çok severdim ama doğru soruyu sormak gerçekten başka bir iş. Burada işin teknik kısmını öğrendik. Pek çok açıdan kontrolden geçen sorular, öğrencilerimize ulaştığında çok mutlu oluyoruz.” dedi. 12 yıllık Matematik Öğretmeni Ayhan Kır da “Burada, kazanım ve bağlam temelli sorular hazırlanıyor. Bilimsel normlara uygun soru yazmak hiç kolay değil. Hazırlanan soruların öğrenciye ve yaşama uygun olması gerekiyor. Okullarda yardımcı kaynak dağıtımına başladık. Kaynaklar hazırlanırken birçok kez gözden geçiyor, hata payı yok.” dedi.

MEB'den bir ilk: Ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı
GÜNDEM
MEB'den bir ilk: Ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı

MEB'den yardımcı kaynak açıklaması
GÜNDEM
MEB'den yardımcı kaynak açıklaması
Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10un altına düştü

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.
Kadıköy'de <br>'Bilica' vakası

Kadıköy'de
'Bilica' vakası

​F.Bahçe-Gaziantep maçında ilginç an.

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Bayraktar TB2 bayramda görevde

Bayraktar TB2 bayramda görevde

İki 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.