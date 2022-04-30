MEB 81 ilde 'Ölçme ve Değerlendirme Merkezi' kurdu: Doğru soruyu sormak onların işi

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde ‘Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ (ÖDM) kurdu. Teknik donanımlarla desteklenen bu merkezlerde, alanında uzmanlaşmış öğretmenler görev alıyor. Öğrencilerin başarısını ölçen öğretmenler, hem eksikleri tespit ediyor hem de soru hazırlıyor. Bugüne kadar 36 milyon yardımcı kaynak üretilerek soru desteği sağlanırken hazırlanan testler ‘ödmplatform’ üzerinden okulların erişimine açılıyor. Soru havuzunda toplam 150 bin soru yer alıyor. ÖDM Müdürü Savaş Doğan, ulusal sınav analizlerinin olduğu gibi öğrenme kayıplarına ilişkin verilerin de bu merkezlerde değerlendirildiğini söyledi.

HATA PAYI YOK

Merkezin kuruluşundan bu yana görev alan İngilizce Öğretmeni Sinem Aslan Mutlu da “Sınav sorusu hazırlamayı çok severdim ama doğru soruyu sormak gerçekten başka bir iş. Burada işin teknik kısmını öğrendik. Pek çok açıdan kontrolden geçen sorular, öğrencilerimize ulaştığında çok mutlu oluyoruz.” dedi. 12 yıllık Matematik Öğretmeni Ayhan Kır da “Burada, kazanım ve bağlam temelli sorular hazırlanıyor. Bilimsel normlara uygun soru yazmak hiç kolay değil. Hazırlanan soruların öğrenciye ve yaşama uygun olması gerekiyor. Okullarda yardımcı kaynak dağıtımına başladık. Kaynaklar hazırlanırken birçok kez gözden geçiyor, hata payı yok.” dedi.

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