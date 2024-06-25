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Hayat

Mesire alanında ortaya çıktı: 2 metrelik yılan büyük panik yaşattı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mesire alanında bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan Orhan Çiçek, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yılanla karşılaştı. Aniden saldırıya geçen yılan büyük korku yaşattı. Bölge halkı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması ve yetkililerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

13:32 - 25/06/2024 Salı
IHA
Patnos'ta 2 metrelik yılan paniği
Patnos'ta 2 metrelik yılan paniği

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mesire alanında bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan Orhan Çiçek, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yılanla karşılaştı.

Çiçek'in fark etmesi üzerine yılan aniden saldırıya geçti. Kendi güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Çiçek, yılanı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölge sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Bölge halkı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması ve yetkililerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.



#Ağrı
#Patnos
#yılan
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