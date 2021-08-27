Hayat Mesut Akustadan hayranlarını sevindiren haber Mucizelere inanır mısınız
AKTÜEL

Mesut Akusta'dan hayranlarını sevindiren haber: Mucizelere inanır mısınız

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise paylaştığı yeni karelere, "Mucizelere inanır mısınız" notunu düşerek sevindiren haberi hayranlarına duyurdu.

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Mesut Akustadan hayranlarını sevindiren haber: Mucizelere inanır mısınız
Mesut Akusta yoğun bakımdan çıktı.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, dizinin yeni sezonu için ailesi ile birlikte Ankara'ya gitti. Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren Akusta, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve 3 saat ameliyatta kalan Akusta'nın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

  • Oyuncunun son durumuna ilişkin ise eşi Şafak Özbir bir paylaşım yaparak, kendisine geldiğini duyurdu. Özbir paylaşımında, "Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?

Ünlü oyuncu Mesut Akusta uyandırıldı: Kendine gelir gelmez ilk işi bu oldu
HAYAT
Ünlü oyuncu Mesut Akusta uyandırıldı: Kendine gelir gelmez ilk işi bu oldu

Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." dedi. Bu sözlerin ardından yeni bir paylaşım daha geldi.

SON PAYLAŞIMI HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Sosyal medya hesabından Mesut Akusta'nın hastanedeki fotoğrafını paylaşan eşi Şafak Özbir, "Mucizelere inanır mısınız?" dedi. Şafak Özbir'in eşiyle paylaşımına beğeni ve "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

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