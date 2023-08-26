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Hayat

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek

Ağustos ayı başından bu yana yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyrederek vatandaşları bunaltan sıcak hava dalgası son buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren batı kesimlerde, iç kesimlerde ve doğu kesimlerde mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

09:48 . 26/08/2023 Cumartesi
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Eylül ayına yaklaşmamızla birlikte, yurtta etkili olan kavurucu sıcaklıkların ne zaman son bulacağı merak ediliyor.

Bazı kesimlerde yağışlar görülecek

Meteorolojinin yaptığı hava tahminine göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri, Isparta'nın güneyi, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Hava sıcaklıklarının, Pazar günü batı kesimlerde, Pazartesi iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.



#NMeteoroloji Genel Müdürlüğü
#Eyyamı Bahur
#Marmara Bölgesi
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