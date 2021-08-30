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Meteoroloji'den güzel haber: Kavurucu sıcaklar perşembeden itibaren gidiyor

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı sıcak hava dalgası hafta ortasında yurdu terk edecek. Meteoroloji uzmanlarına göre, perşembe gününden itibaren sıcaklıkta belirgin düşüş olacak. İstanbul'da ve yurdun kuzeyinde yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden güzel haber: Kavurucu sıcaklar perşembeden itibaren gidiyor
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Yurt genelinde hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arttı, mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kavurucu sıcak birkaç gün daha etkisini sürdürecek. TRT Haber'in aktardığına göre; hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin yer yer 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Kavurucu sıcaklar bunalttı

Megaşehir İstanbul'da sıcaklık 30 derece ölçüldü ama nem çok yüksekti. Ankara'da da sıcaklık 37 derece ölçüldü. Yakıcı güneş etkisini fazlasıyla hissettirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 40 derecenin üzerinde.

Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

Mevsim normallerinin altına inecek

Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirten Tekin, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta rekor sıcaklık: Son asrın en sıcağı
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İstanbul ve çevresi haftaya yağmurla başlayacak

Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. İstanbul da yeni haftaya yağmurla başlayacak. Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor. 3 büyük ilde sıcaklık 30-33 derece civarında seyredecek.

Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 41 dereceyi gösterdi halk sokaklara akın etti
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün sıcak hava uyarısı sonrası Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceyi aştı. Hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sıcak havada serinlemek için çeşme başlarına akın ederken, bazıları da ağaç gölgesi ve otobüs duraklarındaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı.
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Eskişehir’den Şanlıurfa’ya ilk kez geldiğini belirten Ali Haydar Kuş, “Eskişehir’den geldik. Urfa gerçekten çok sıcakmış. Resmen yanıyoruz. Sırtım çok terledi, sanki fırın içerisindeymişiz gibi hissediyoruz. Buraya ilk kez geldik. Eskişehir böyle değildir. Buraya da alışkın olmadığımız için sıcaktan kavrulduk” dedi.
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Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu belirten işçi Mehmet Turgut, “Termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. Hava gerçekten çok sıcak olmaya başladı. Bu sıcak havada çalışmak da zor oluyor. Yaşlıların ve çocukların sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
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Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği Şanlıurfa’da nem oranı ise gece yüzde 60’a ulaşıyor.
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Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 41 dereceyi gösterdi halk sokaklara akın etti
Son günlerde yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da 41 dereceyi aşan sıcaklara dayanamayan halk, korunmak için çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor. Eskişehir'den Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ali Haydar Kuş, “Eskişehir'den geldik. Urfa gerçekten çok sıcakmış. Resmen yanıyoruz. Sanki fırın içerisindeymişiz gibi hissediyoruz" dedi.


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