Meteoroloji'den güzel haber: Kavurucu sıcaklar perşembeden itibaren gidiyor

Yurt genelinde hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arttı, mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kavurucu sıcak birkaç gün daha etkisini sürdürecek. TRT Haber'in aktardığına göre; hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin yer yer 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Kavurucu sıcaklar bunalttı

Megaşehir İstanbul'da sıcaklık 30 derece ölçüldü ama nem çok yüksekti. Ankara'da da sıcaklık 37 derece ölçüldü. Yakıcı güneş etkisini fazlasıyla hissettirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 40 derecenin üzerinde.

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Mevsim normallerinin altına inecek

Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirten Tekin, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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İstanbul ve çevresi haftaya yağmurla başlayacak

Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. İstanbul da yeni haftaya yağmurla başlayacak. Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor. 3 büyük ilde sıcaklık 30-33 derece civarında seyredecek.