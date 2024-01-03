Metrobüs yolunda 'üst geçit ayağı' tartışması: Seçim öncesi tepki artınca İBB'den jet hızında açıklama geldi

İBB'nin Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü. 'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı öğrenildi. Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada tepkilere neden oldu
Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı. Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yerleştirildi. Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 karayoluna bağlanarak sağlanıyor. Böylece D-100 Karayolu'nda Avcılar yönüne gidiş, iki şeride düşmüş oluyor. Geçiş bazen de diğer yönden gelen metrobüslerin durdurulması ile yolcuların durak tarafından indirilmeyerek, aynı yoldan iki metrobüsün geçişiyle yapılıyor. Bu sebeple oluşan trafik sorunu, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışmaların bitiminde ayakların peron alanı içerisinde kalacağı belirtildi.
'Şaka değil değil mi?'
'Metrobüs nereden geçecek?'
İBB açıklama yaptı
Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada, Mevcut peron alanı Metrobüsün en yoğun olduğu Beşyol istasyonunun yolcu kapasitesini kaldıramayacak kadar dar ve kısa kaldı. Engelli vatandaşlarımız, mevcut köprünün her iki yanındaki rampalardan köprüye erişim sağlarken peron alanına engelli erişimine uygun olmayan bir asansör düzeneği ile inmek zorunda kalıyordu. Beşyol metrobüs durağının yoğun olması, mevcut istasyonun ile üstgeçit ve merdivenlerin genişliğinin yetersiz olması sebebiyle günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Mevcut üstgeçidin teknik ömrünü tamamlamış, güçlendirmenin yetersiz olması, engelli erişimine uygun olmaması ve yaya kapasitesine yetersiz kalması sebebiyle yenilenme kararı alındı" denildi.
Açıklamanın devamında, "Yeni yaya üstgeçidi 70 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 3 açıklıklı çelik malzemeden oluşuyor. 13 kişilik 3 adet asansör bulunuyor. Yeni proje ile birlikte metrobüs istasyonu genişlediğinden Edirne yönü Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda kuzey tarafa doğru ötelenecek. Bu sebeple kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde, 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda, proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak" ifadeleri yer aldı.