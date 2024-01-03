Metrobüs yolunda 'üst geçit ayağı' tartışması: Seçim öncesi tepki artınca İBB'den jet hızında açıklama geldi

Sosyal medyada görüntüleri görüp inanmadığı için üst geçide gelen Kasım Dilek de,

"Dün sosyal medyada gördüm, daha önce bir arkadaşım bahsetmişti. Ayakları metrobüs yoluna koymuşlar diye… Yok, öyle bir şey olamaz dedim. Her gün bu yoldan aracımla geçiyorum, dikkat de etmiyordum. Dışarıdan pek de belli olmuyor. Bugün özellikle merak ettim, bir bakayım dedim. Düşünüyorum, bunun mühendisi bir şeyi yok mu? Bir çocuk geçirsen der ki, 'sen buraya bunu koyuyorsun ama diğer metrobüs nereden geçecek?' Öbür yoldan geçse yol daralıyor, zaten trafik var… Çok anlamsız bir şey yapılmış. Buradan binlerce yolcu geçiyor, hiçbiri mi bunu şikayet etmemiş? En başta yolu başka yerden mi geçirecekler dedim ama buranın öyle bir şansı yok. E-5 daralıyor, en ufak bir şansı yok geçmek için. Bir düşünceleri vardır diye düşünüyorum. Metrobüs durağı yoluna ayak koyulacağını hiç düşünemem"