Ekrem İmamoğlu vekilleri kızdırdı: Bilmediği bölgelere girmesin

Ancak bu durumdan tüm vekiller rahatsız oldu. Özgür Özel destekçisi vekiller, “Aydın ve İzmir’de ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Özel, etkili olmaya çalışıyor. Ancak İmamoğlu bu alanlara da müdahale ederek, Genel Merkez’i gölgeliyor” diyerek endişelerini dile getiriyor. İmamoğlu’nun, İstanbul dışına çıkarak, dengelerini bilemediği seçim bölgelerinde de aktif olma gayretinde olduğunu belirten kaynaklar, “Bu durumun endişe verici olduğunu düşünen arkadaşlarımız var. Bizler de bu süreçte Ekrem Bey’in bu denli aktif olmasını doğru bulmadığımızı genel başkan yardımcılarımıza illettik. Henüz bir netice alınamadı ama parti içerisinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu da artık saklamanın bir anlamı yok” diye konuştu.