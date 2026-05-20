“Milli Görüş’ün Politik Psikolojisi” Çınaraltı Yayınları’ndan çıktı

Eser, Milli Görüş düşüncesini yalnızca siyasal tarih, ideoloji veya parti programları çerçevesinde değil; aynı zamanda kolektif kimlik, tarihsel hafıza, mağduriyet anlatısı, ahlâk vurgusu, medeniyet tasavvuru, liderlik dili, toplumsal mobilizasyon ve duygusal seferberlik gibi başlıklar üzerinden inceleyen özgün bir perspektif sunuyor. Kitap, siyasal metinlerin görünür içeriğinin ötesine geçerek, onların arkasında işleyen ruhsal, sembolik ve toplumsal dinamikleri anlamaya yöneliyor.

“Milli Görüş’ün Politik Psikolojisi”, Necmettin Erbakan’ın düşünce dünyasını ve Milli Görüş çizgisinin temel metinlerini, politik psikoloji ve politik psikiyatri kavramlarıyla yeniden değerlendiren kapsamlı bir analiz niteliği taşıyor. Bu yönüyle kitap, sadece belirli bir siyasi hareketin fikir yapısını çözümlemekle kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’de siyasal aidiyetin, ideolojik bağlılığın, ahlâk söyleminin ve toplumsal hafızanın nasıl kurulduğuna dair daha geniş bir tartışma zemini açıyor.

Çalışmada özellikle şu sorular öne çıkıyor:

Bir siyasal hareket, kendisini yalnızca fikirleriyle değil, hangi duygusal ve sembolik evrenle kurar?

Toplumsal aidiyet, tarihsel kırılma ve medeniyet iddiası nasıl bir politik dil üretir?

Mağduriyet, kurtuluş, ahlâk ve adalet gibi temalar, kolektif benliği nasıl şekillendirir?

Bir siyasi hareketin başarısında yalnız programlar mı, yoksa o programların temas ettiği ruhsal ihtiyaçlar mı belirleyicidir?

Kitap, bu sorulara cevap ararken Milli Görüş’ü öven ya da yeren bir dil kurmak yerine, onu analitik ve disiplinlerarası bir bakışla çözümlemeyi amaçlıyor. Bu yönüyle eser, siyaset bilimi, politik psikoloji, sosyoloji, düşünce tarihi ve modern Türkiye çalışmalarıyla ilgilenen araştırmacılar kadar, Türkiye’de ideoloji ve kimlik ilişkisini daha derinden anlamak isteyen genel okur için de önemli bir kaynak olma niteliği taşıyor.

“Milli Görüş’ün Politik Psikolojisi”, Türkiye’de siyasal düşünceyi yalnız kurumlar ve olaylar üzerinden değil, duygular, hafıza, benlik algısı ve kolektif bilinç üzerinden de okuma ihtiyacına güçlü bir katkı sunuyor. Yakın siyasi tarihin etkili akımlarından birini psikopolitik açıdan ele alan bu eser, günümüz tartışmalarını anlamak açısından da dikkat çekici bir başvuru kitabı olarak öne çıkıyor.

Kitap, Çınaraltı Yayınları tarafından yayımlandı ve satışa sunuldu.

Kitap Künyesi

Kitap Adı: Milli Görüş’ün Politik Psikolojisi

Yazar: Uzm. Dr. Nedim Havle

Yayınevi: Çınaraltı Yayınları



