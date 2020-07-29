Milyonlarca kişi bunu merak ediyor: Arefe günü bankalar ve PTT açık mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kurban Bayramı’nın arefesi bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Hem kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan hem de bu kurumlarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan pek çok kişi, bayramın 1. gününden önce idrak edilecek olan arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika haberlerine göre Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bankalar ve resmi kurumlar açık mı?

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Arefe günü hangi kurumlar açık olacak?

Kurban Bayramı’nın arefe günü için artık sadece saatler kaldı. Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. 2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Haftalardır bayram tatilini bekleyen özellikle çalışan vatandaşlar, planları için arefe mesaisini merak ediyor.

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "Rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.

OYNAT 03:20 İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Arefe günü resmi tatil mi?

Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.

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Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.

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Kurban Bayramı tarihleri

30 Temmuz Perşembe : Arefe günü

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü

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1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 2. günü

2 Ağustos Pazar : Bayramın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 4. günü

FOTOĞRAF 9 Yen tip koronavirüs salgını nedeniyle büyükbaş kurbanlık üreticileri ilk başta tedirginlik yaşarken, beklenenin olmaması sevinç yarattı. Üretici Hasan Kilit, kurbanlık satışlarının tamamen bittiğini belirterek, Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylardan, pazarlardan toplayarak kurbana hazır hale getirdik” diye konuştu. Satışlar hakkında bilgiler veren Kilit, Pandemiden dolayı vatandaşlar büyükbaş hayvanda hisseye girmez ve daha çok küçükbaşa yönelirler diye korku yaşadık. Çünkü biz ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan satıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak satışlarımızı yaptık. Her yıl 80-100 hayvan satıyorsak bu yıl '40 tane satarız' diyorduk. Baktık satışlarımız güzel, sonradan hayvan getirdik. Korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık. Fiyatlarda geçen yıla göre artış yok. Geçen yıl 6-7 bin liralık kurban bu yıl 7,5-8 bin liraya satıldı” dedi. Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ise, büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının geçen sene 19-21 TL'yken bu sene 24-25 TL olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz: “Üreticiler olarak pandemi dönemini iyi atlattık. Geçen sene ile bu yıl arasında ufak bir fark var. Maliyetin bu kadar yükselmesine rağmen bu yıl bütçelerine göre vatandaşlar kurban alabildi. Biz Niğdeli üreticiler olarak her bütçeye uygun kurbanlıklar verebildik. Bu pandemi dönemini daha hafif atlatabilmemiz için vatandaşlarımızda fedakarlık bekliyoruz. 7 hissesi olan vatandaşlarımız kurbanlıklarını keserken 7'si birden gelmesin, en az 2 kişi vekalet alıp iki kişi gelmesini istiyoruz. 100 kişinin olması nerede, 5 kişinin olması nerede? Hepimizin sağlığı için bunlara önem vermemiz gerekir” diye konuştu. Büyükbaş kurbanlık satışı üreticilerin yüzünü güldürdü Niğde'de pandemiye rağmen büyükbaş kurbanlık satışları üreticiyi sevindirdi. Büyükbaş hayvan üreticisi Hasan Kilit, koronavirüsün büyükbaş kurbanlık satışlarını etkileyeceği konusunda ilk başta korku yaşadıklarını belirterek, “Korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık" dedi.

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