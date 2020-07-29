Milyonlarca kişi bunu merak ediyor: Arefe günü bankalar ve PTT açık mı?
Kurban Bayramı'na iki gün kala en çok merak edilenlerden biri de Arefe günü PTT, kargo ve kamu dairelerinin açık olup olmayacağı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvime göre, 2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü yani yarın idrak edilecek. Vatandaşlar, dört gün sürecek bayram öncesinde açık olan yerlerin nereler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte yarın (Arefe günü) açık olan kurumlar…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kurban Bayramı’nın arefesi bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Hem kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan hem de bu kurumlarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan pek çok kişi, bayramın 1. gününden önce idrak edilecek olan arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakikahaberlerine göre Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bankalar ve resmi kurumlar açık mı?
Arefe günü hangi kurumlar açık olacak?
Kurban Bayramı’nın arefe günü için artık sadece saatler kaldı. Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. 2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Haftalardır bayram tatilini bekleyen özellikle çalışan vatandaşlar, planları için arefe mesaisini merak ediyor.
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "Rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.
Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.