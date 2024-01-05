Milyonluk vurgun yapmışlardı: Fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevrelerinden yaklaşık 150 milyon TL'lik bir miktarı dolandırdıkları iddiaları ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. "Var Böyle Tipler" karakteriyle tanınan çiftin, çevrelerinden bu şekilde büyük bir tutarı ele geçirdiği öne sürüldü. Olay, kamuoyunda tepkiye yol açarken, soruşturma süreci ve detayları merak konusu oldu.





Yakalandılar

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.





Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.









Kıvanç Talu kimdir?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.





Beril Talu kimdir?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.







