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Hayat

Milyonluk vurgun yapmışlardı: Fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Talu çifti yakalandı.

10:36 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:08 - 5/01/2024 Cuma
DHA
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevrelerinden yaklaşık 150 milyon TL'lik bir miktarı dolandırdıkları iddiaları ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. "Var Böyle Tipler" karakteriyle tanınan çiftin, çevrelerinden bu şekilde büyük bir tutarı ele geçirdiği öne sürüldü. Olay, kamuoyunda tepkiye yol açarken, soruşturma süreci ve detayları merak konusu oldu.


Yakalandılar

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.


Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Kıvanç Talu kimdir?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.


Beril Talu kimdir?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.


Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı

Bir TV programındaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları öğrenilmişti. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.


#Kıvanç Talu
#Beril Talu
#emniyet
42 dakika önce
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