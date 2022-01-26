Hayat Minik mucize Arya 800 gramlık bebeğin kalbine hassas operasyon
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Minik mucize Arya: 800 gramlık bebeğin kalbine hassas operasyon

Sivas'ta 800 gram doğan Arya bebeğin kalp damarında açıklık tespit edildi. Bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de nadir gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

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Haber Merkezi AA
Minik mucize Arya: 800 gramlık bebeğin kalbine hassas operasyon
Arya bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serpil ve Adem Derin çifti, 26 haftalıkken 800 gram doğan bebeklerine Arya ismini verdi. Kalp damarında açıklık bulunan Arya bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay tarafından ameliyat edildi.

Ameliyat nadir gerçekleştirilen yöntemle yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas'ta bir ilke imza attıklarını söyledi. Ameliyatın Türkiye'de nadir gerçekleştirilen yöntemle başarıyla yapıldığını aktaran Doğan, "Hastane olarak bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahibiz. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza ve ameliyat sonrasında bebeğin bakımını üstlenen Yenidoğan Ünitesi ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hastanemizde ilk defa bu ameliyatı yapmış olduk"

Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat ise doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar olduğunu vurguladı. Doğumdan sonra bazı bebeklerde bu damarın kapanmayıp açık kaldığını, buna da "Patent Duktus Arteriosus" (PDA) denildiğini anlatarak, "PDA'sı kapanmayan bebeğimizi yatak başı operasyonla ameliyat ettik. Yenidoğan Ünitesi'nde küçük bir ameliyathane ortamı oluşturduk ve hastanemizde ilk defa bu ameliyatı yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da bu tür sıkıntısı olan bebeklerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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