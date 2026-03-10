Muhit’ten Mustafa Kutlu’ya vefa selamı

Şair İbrahim Tenekeci yönetimindeki Muhit dergisi, mart sayısını bu toprağın sesi usta hikâyeci Mustafa Kutlu’ya ayırdı. 6 Mart doğumlu usta yazarın yeni yaşını özel bir dosyayla kutlayan dergi, Kutlu’nun sadece hikâyeciliği değil; resim, müzik ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla da örülü şahsiyetini kayda geçirdi. 24 şair, yazar ve çizerin çalışmalarının yer aldığı dergideki metinler, 60’tan fazla siyah-beyaz fotoğraf, el yazısı örneği, film afişi ve çizimlerle desteklendi. Tenekeci sunuş yazısında Kutlu’yu, “Kutlu bir gayrete memur olmanın adıdır” cümlesiyle takdim etti. Dergi, arka kapakta Hasan Aycın çizimine de yer verdi.

İBRAHİM KALIN: SÖZÜ UZATMAZ, MANAYI YARALAMAZ

Dosya yazarlarından Hüsrev Hatemi, 50 yıllık dostu Mustafa Kutlu’yu 1960’lı yıllardan bugüne hiç değişmeyen nezih üslubu ve entelektüel cesareti ile anlattı. İbrahim Kalın ise usta yazarın sözü Yunus gibi az ve öz kullandığını belirterek, “Sözü uzatmaz, manayı yaralamaz, lafzı hırpalamaz” diye nitelendirdi. Kalın, yazarın bu sadeliğinin dilin derinliğine mâni olmadığını da özellikle belirtti. Mehmet Şeker, Dergâh bürosunda kilitli kaldıkları geceden Kutlu hediyesi karaağaç tablosuna uzanan hatıralarını kaleme alırken, Güray Süngü, Kutlu edebiyatının, modern dünyanın “hız tutkusu”na karşı ortaya konulan bir “yavaşlama teklifi” olduğunun altını çizdi.

KELEBEK YETİŞTİRİCİSİ

Usta yazarın eserlerinde dürüst ve İslâm kalma çabasına dikkat çeken Kemal Sayar, Kutlu’yu gençlere yön veren bir “cevher avcısı” olarak niteledi. Sibel Eraslan, Kutlu’yu bir nevi “kelebek yetiştiricisi” olarak resmederken; Mukadder Gemici de usta hikâyecinin Türk edebiyatında ana damarlarından biri olduğunu savundu.

Yazarlardan Mustafa Özel, “Tirende Bir Keman” üzerinden Kutlu’nun müzik dünyasını mercek altına aldı. Şair Arif Ay, Mustafa Kutlu ile mektuplardan çay sohbetlerine, eleştirilerden içten övgülere uzanan 50 yıllık dostluğunu resmetti. Özel sayının okunmadan geçilmemesi gereken bölümlerinden biri de Kutlu söyleşisi. Kutlu, Safiye Önal’ın samimi ve sıra dışı sorularını yine aynı samimiyetle cevapladı.











