Murat Ülker Milli Muharip Uçak KAAN'ı yazdı: İstersen sulhu salah hazır ol cenge!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'miz için çok önemli bir milattı. Kendi savaş uçağımız gökyüzüne yükseldi" diyerek savunma sanayii alanındaki başarının önemine işaret etti. Uçağın bazı parçalarının ithal edilmesinin doğal bir süreç olduğunu belirten Ülker, tüm dünyada bu tip projelerin benzer aşamalardan geçtiğini hatırlattı.
Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısına da değinen Ülker, 1970'li yıllarda Bursa'da başlayan otomobil üretiminin bugün yüzbinlerce aracın ihraç edilmesine ve Romanya'da ticari araç üretilecek bir fabrikanın kurulmasına kadar uzandığını anlattı.