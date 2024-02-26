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Murat Ülker Milli Muharip Uçak KAAN'ı yazdı: İstersen sulhu salah hazır ol cenge!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel blogunda Türkiye'nin havacılık sektöründeki büyük başarısına vurgu yaptı. Geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşunu gerçekleştiren 5. nesil savaş uçağı KAAN hakkındaki düşüncelerini paylaşan Ülker, Türkiye için bu gelişmenin bir milat olduğunu belirtti.

13:45 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'miz için çok önemli bir milattı. Kendi savaş uçağımız gökyüzüne yükseldi" diyerek savunma sanayii alanındaki başarının önemine işaret etti. Uçağın bazı parçalarının ithal edilmesinin doğal bir süreç olduğunu belirten Ülker, tüm dünyada bu tip projelerin benzer aşamalardan geçtiğini hatırlattı.


Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısına da değinen Ülker, 1970'li yıllarda Bursa'da başlayan otomobil üretiminin bugün yüzbinlerce aracın ihraç edilmesine ve Romanya'da ticari araç üretilecek bir fabrikanın kurulmasına kadar uzandığını anlattı.

'İstersen sulhu salah, hazır ol cenge'

Murat Ülker,
"İstersen Sulhu Salah, Hazır Ol Cenge"
diyerek, barış ve huzur içinde yaşamanın güçlü bir savunmaya bağlı olduğunu ve bu nedenle savaşa hazır olmanın önemini vurguladı. Caydırıcı gücün önemine dikkat çeken Ülker, umudunu "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" idealiyle birleştirdi ve hep barış içinde yaşanması temennisinde bulundu.



#Milli Muharip Uçak KAAN
#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#Savunma sanayi
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