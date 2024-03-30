Hayat

Murat Ülker Singapur 'Goya'sında ilginç anları paylaştı: Tarihte yerimizi aldık

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesine dayanarak farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Singapur'a yaptığı ziyaretteki ilginç anlarını paylaşan Murat Ülker, "Ayyıldızlı pasaportlarımızın ayrıcalığından yararlanarak, sorgusuz sualsiz güler yüzle karşılandık" dedi.

Pınar Görgü
14:10 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:11 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Singapur'a yaptığı ziyareti okurlarıyla paylaştı. Singapur'daki ortalama gelir ve vergilerin yüksekliğinden bahseden Ülker, gümrükte yeni bir gelenek haline gelen tuvalet uygulamasını da anlattı.


Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Tarihte yerimizi aldık. Biz de oradaydık. Neler geliyor başımıza “GOYA” uğruna. We made history. Önceden kararlaştırılmış bir toplantı için bu hafta başı Singapur’daydık. Bilahare Malezya’da tedarikçi görüşmeleri ve goya için cuma günü sınırı otomobille geçtik. Ama ne geçiş, sabah 6.30'da otelden çıktık ve normalde yarım saatlik yolu dört buçuk saatte geçebildik. Easter tatili ile üç güne çıkan hafta sonunu değerlendirip ucuza Malezya’dan alışveriş yapmak isteyen Singapur vatandaşları Johor’a akın ediyorlardı. Yolda ICA’nın ikazı ile karşılaştık; Malezya’dan arabanızın deposunu ucuza doldurmamanız için sınırı geçerken deponuzun 3/4 dolu olması gerekiyordu. Singapur’da kişi başı ortalama gelir yüz bin Amerikan dolarına yakın ama dolaylı vergilerden fiyatlar oldukça yüksek! Gelir vergisi ise %20. Tabii beklediğimiz gibi asayiş berkemal idi; ufak tefek yandan geçenler dışında. On binlerce motosikletli ise inanılmaz bir hareketlilikti. Gümrüklerde arabadan inmiyorsunuz, sadece camı indirip adınız söylendiğinde yüzünüzü gösteriyorsunuz. Herhangi bir arama söz konusu değil; sadece otobüs yolcuları inerek yürüyorlar. Singapur gümrüğünü geçer geçmez ki beklemenin 2/3 idi; yeni bir geleneğin uygulanmasına şahit olduk. Tuvalet uygulaması, arabalar gösterilen yerlere park edildi. İndik, sıraya girdik. Yolun kenarına dizili mobil tuvaletlerde işimizi gördük. Malezya’ya nehrin üzerindeki köprüden geçerek girdik. Ay yıldızlı pasaportlarımızın ayrıcalığından yararlanarak, sorgusuz sualsiz güler yüzle karşılandık"




#Yıldız Holding
#Murat Ülker
#goya 2024
44 dakika önce
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