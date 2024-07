Murat Ülker 'Yanlış inanışlar endişelendiriyor' diyerek anlattı: Mantıksız şeylere neden inanırız?

Hepimiz, hayatlarımızda öngörülebilir ve öngörülemeyen stresler yaşarız. Bu anlamda, yazara göre her stres aynı değildir. Öngörülebilir strese örnek olarak her ay tamamlanması gereken raporlar veya ödemeniz gereken bir borç düşünülebilir. Öngörülemeyen stres ise aniden ortaya çıkan bir sağlık sorunu, bir doğal afet, aniden işinden olmak, sevdiğiniz birinin ani ölümü gibi durumlar olarak düşünülebilir. Bu tip bir stres beklenmedik olduğu gibi başa çıkması da oldukça zordur. Böyle bir durumda kontrolü kaybettiğimiz hissine kapılabiliriz. Bu da öğrenilmiş çaresizliktir.

Stres bizi aşağıya çektiğinde; cevaplar bulmaya ve suçlayacak bir kötü adam aramaya başlarız ve bu bilişsel unsurlar bizi yanlış inanışın derinliklerine götürür. İnsan bilinci, inanışlarımızı ve fikirlerimizi her zaman sorgulayamaz, güvendiğimiz uzmanları seçer ve güvendiğimiz kaynakları kullanırız, görüşlerimizi her zaman yeniden sorgulamayız. Bugün akşamlarımızın bedava eğlencesi olan TV dizileri, toplumu eğlendirmekten öte yanlış inanışların yayıldığı, yanlış davranışların genellendiği bir mecra olmuştur. Hatta tüm bunların bir gizli maksadı olduğu, toplumsal üst akla vehmetmeler, “büyük abi”ler gerçek sanılır olmuştur.

Biz kişiliği yorumlarken kişinin baskın bir özelliğe sahip olduğu görüldüğünde her durum ve koşulda aynı şekilde davranacağı ön kabulünden yola çıkarız. Cömert biri, fırsat bulduğu her yerde cömert olacaktır, yaratıcı biri, her faaliyetinde yaratıcı olacaktır. Narsist biri ise her yerde kendini önceleyen bir tavırda olacaktır. Ancak bu yanlıştır. Bilim diyor ki kişilik büyük bir nehirdeki küçük yan akıntı gibidir, yalnızca resmin parçalarından biridir. Yani, tek bir kişilik özelliği kişiyi yanlış inanışa meyilli hale getirmeye yeterli olmayacaktır.