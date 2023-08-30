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Hayat

Murat Ülker yazdı: Unutmayalım biz kardeşiz biriz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde yayımladığı ''30 Ağustos 2023'' başlıklı yazı paylaştı. Ülker, ''Son asırlardan beri nihayet makus talihimiz tersine dönmüştü. Bugün Kurtuluş Savaşı adı verilen bu bir dizi muharebeyi kazanamasaydık bugün yoktuk, bağımsız bir millet olarak! Şükür ki halkımız millet olarak dayanışma içinde gösterdiği metin mücadele ile bu badireyi de atlatmış ve bağımsızlığımıza kavuşmuştuk. Bugün hala “derin” anayasal tartışmalarda yapsak, pek birbirimizle anlaşamasak da bazı konularda, unutmayalım; biz kardeşiz, biriz!'' ifadelerine yer verdi.

16:29 . 30/08/2023 Çarşamba
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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, '30 Ağustos 2023' başlıklı yazısını okurlarıyla paylaştı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.
Ülker yazısında şu ifadeler yer verdi;

30 Ağustos 2023

Bugün 30 Ağustos, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer’in 101. yılı kutlu olsun! Başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere her sınıftan subay ve erlerin kahramanlıkları, fedakârlıkları, feragatleri ve dayanma güçleriyle tarihimizde yine bir kader günü; Afyon’da bulunan Mustafa Kemal Paşa’nın sabah 10.00’da 1. Ordu karargahına gelerek kuşatma altındaki Yunan kuvvetlerini imha emri vermesiyle başlamıştı. Hava yağmurlu ve sisliydi. Saat 15.00’e kadar kalkmayan sis, Yunan birliklerinin işine yaramış; Türk birliklerinin harekatı gecikirken onlar savunma düzeni almıştı. Yunanlı General Trikopis’in beş tümenine karşı, 8 piyade ve 3 süvari tümeni toplanmıştı. 4-5 km.’lik bir açıklık hariç, Yunan kuvvetleri tamamen çembere alınmıştı.

Saat 17.00’de başlayan topçu ateşinin ardından 18.30’da piyade, süngü hücumuna kalktı. Düşman mevzilerine girildiğinde ise saatler 19.30’u gösteriyordu. Adatepe ele geçirildi. Saat 22.30’da son Yunan direnişi de kırılıp Kanlıköprü hattına kadar ilerlendiğinde yaklaşık 20 bin kişilik Yunan birliklerinin yarısı ölmüş, yaralanmış veya esir düşerek savaş dışı kalmıştı. Aralarında General Trikopis’in de bulunduğu 10 bin civarında Yunan askeri ise bırakılan açıklıktan güneye doğru kaçmıştı ki bunların yarısı sonraki günlerde teslim oldu. Büyük Taarruz’un başlangıcında Yunan kuvvetlerinin mevcudu 200 binin üzerindeydi. Bunların yaklaşık 70 bini yerli sivil Rumlardan oluşuyordu. 100 bin civarında asker ve ve sivilin Yunanistan’a kaçtığı tahmin ediliyor. Yunan kuvvetlerinden 30bin kişi ölürken 20bini de esir düştü. Türk birliklerinin ise Büyük Taarruz’un başından 9 Eylül’e kadar 13 bin kişi şehit, yaralı, esir, hasta, kayıp oldu.146 subay ve 2397 er şehit düşmüştü.


Son asırlardan beri nihayet makus talihimiz tersine dönmüştü. Bugün Kurtuluş Savaşı adı verilen bu bir dizi muharebeyi kazanamasaydık bugün yoktuk, bağımsız bir millet olarak! Şükür ki halkımız millet olarak dayanışma içinde gösterdiği metin mücadele ile bu badireyi de atlatmış ve bağımsızlığımıza kavuşmuştuk. Bugün hala “derin” anayasal tartışmalarda yapsak, pek birbirimizle anlaşamasak da bazı konularda, unutmayalım;
BİZ KARDEŞİZ, BİRİZ!

KURTULUŞ SAVAŞI ZAFERİMİZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZ KUTLU OLSUN.


Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

“İsrafsız Şirket” çalışma modelini tüm faaliyetlerinin odak noktasında tutan Yıldız Holding, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İlk defa bağımsız güvence beyanı bulunan raporda Yıldız Holding ve şirketlerinin gıda israfını önleme, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra çalışanlardan değer zincirine, toplumsal faydadan inovatif iş modellerine ortaya koyduğu etkiye yer veriliyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm ekosistemimizle birlikte dönüşerek değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#30 Ağustos Zafer Bayramı
40 dakika önce
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