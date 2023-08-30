Murat Ülker yazdı: Unutmayalım biz kardeşiz biriz

Bugün 30 Ağustos, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer’in 101. yılı kutlu olsun! Başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere her sınıftan subay ve erlerin kahramanlıkları, fedakârlıkları, feragatleri ve dayanma güçleriyle tarihimizde yine bir kader günü; Afyon’da bulunan Mustafa Kemal Paşa’nın sabah 10.00’da 1. Ordu karargahına gelerek kuşatma altındaki Yunan kuvvetlerini imha emri vermesiyle başlamıştı. Hava yağmurlu ve sisliydi. Saat 15.00’e kadar kalkmayan sis, Yunan birliklerinin işine yaramış; Türk birliklerinin harekatı gecikirken onlar savunma düzeni almıştı. Yunanlı General Trikopis’in beş tümenine karşı, 8 piyade ve 3 süvari tümeni toplanmıştı. 4-5 km.’lik bir açıklık hariç, Yunan kuvvetleri tamamen çembere alınmıştı.

Saat 17.00’de başlayan topçu ateşinin ardından 18.30’da piyade, süngü hücumuna kalktı. Düşman mevzilerine girildiğinde ise saatler 19.30’u gösteriyordu. Adatepe ele geçirildi. Saat 22.30’da son Yunan direnişi de kırılıp Kanlıköprü hattına kadar ilerlendiğinde yaklaşık 20 bin kişilik Yunan birliklerinin yarısı ölmüş, yaralanmış veya esir düşerek savaş dışı kalmıştı. Aralarında General Trikopis’in de bulunduğu 10 bin civarında Yunan askeri ise bırakılan açıklıktan güneye doğru kaçmıştı ki bunların yarısı sonraki günlerde teslim oldu. Büyük Taarruz’un başlangıcında Yunan kuvvetlerinin mevcudu 200 binin üzerindeydi. Bunların yaklaşık 70 bini yerli sivil Rumlardan oluşuyordu. 100 bin civarında asker ve ve sivilin Yunanistan’a kaçtığı tahmin ediliyor. Yunan kuvvetlerinden 30bin kişi ölürken 20bini de esir düştü. Türk birliklerinin ise Büyük Taarruz’un başından 9 Eylül’e kadar 13 bin kişi şehit, yaralı, esir, hasta, kayıp oldu.146 subay ve 2397 er şehit düşmüştü.