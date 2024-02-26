Murat Ülker'den Refik Anadol'a övgü: Tüm dünyada yapay zeka sanatının parlayan yıldızı

Dünyada yapay zeka sanatının öncülerinden biri olarak bilinen Refik Anadol, kendine özgü eserleriyle kültür ve sanat arenasında önemli bir yer edinmeyi başardı. Los Angeles'ta yaşayan 38 yaşındaki Türk sanatçı, The Economist dergisi tarafından yapılan bir haberde detaylı bir şekilde ele alındı. The Economist, 'Yapay zeka sanatının parlayan yıldızı' diyerek nitelendirdiği Anadol'un, dijital veriyi bir pigment gibi kullanarak, renklerin ve formun büyüleyici birlikteliğini ortaya koyduğunu okurlarına aktardı.





Refik Anadol, yapay zekayı bir sanat aracı olarak benimseyerek, dijital veriyi adeta yeni bir "pigment" olarak kullanıyor. Eserlerinde büyük veri kümelerini işleyerek, renklerin ve formun büyüleyici birlikteliğini ortaya koyuyor.





Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde yayımladığı yeni yazısında Refik Anadol ve eserlerini ele aldı.

Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Tüm dünyada yıldızı parlayan sanatçımız Refik Anadol

Tüm dünyada yıldızı parlayan sanatçımız Refik Anadol, sevimli, heyecanlı, içten bir insanımız. Şimdi Los Angeles’ta yaşıyor ancak öncesinde hatta sanatını siyah/beyaz sunarken de tanışırdık. Yıllar oldu, bizdeki ilk enstalasyonu pladis Veri Uzayı benim için oldukça kıymetli bir eser.





İlk enstalasyonumuzun açılışını beraber yapmıştık. Hala görebilirsiniz, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüs girişinde soldaki salonda sizi karşılıyor.





Refik’i benim için özel kılan iki özelliğinden bahsetmek isterim;





İlki, kişilik özelliklerini koruması.





İkincisi, sanatını dayandırdığı veriyi artık gerçek hayatta anlamlı bir felsefi temele dayandırması, özellikle Amazon Ormanları ve sürdürülebilirlik gibi önemli konuları sanatına yansıtması. Ülkemiz adına dünya genelinde bir iftihar kaynağı haline geldi. New York’ta MoMa’da, Rockefeller Center’da, İspanya’da Casa Batlló’da, Davos’ta Ekonomi Zirvesi’nde veya Londra’da Serpentine Gallery’de Refik’i görmek artık doğal bir durum haline geldi.







