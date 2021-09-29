Hayat Murat Yıldırımın bu fotoğrafını görenler inanamadı Yorum yağdı
AKTÜEL

Murat Yıldırım'ın bu fotoğrafını görenler inanamadı: Yorum yağdı

Oyuncu Murat Yıldırım katıldığı bir ödül töreninden paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Takipçileri Yıldırım'ın fotoğrafına yorum yağdırdı.

Haber Merkezi Diğer
Murat Yıldırımın bu fotoğrafını görenler inanamadı: Yorum yağdı
​Murat Yıldırım'ın bu fotoğrafını görenler inanamadı.

Oyuncu Murat Yıldırım katıldığı bir ödül töreninden paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Takipçileri Yıldırım'ın fotoğrafına yorum yağdırdı.

FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) Altın Objektif Ödülleri gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden gelen 'dublör' yorumları dikkat çekti.

Murat Yıldırım'ın oldukça farklı olan fotoğrafına yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncunun filtre kullanmış olabileceğini belirtti.

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