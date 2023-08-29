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Hayat

Müslüman gençlere dünyanın önünü açalım

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslüman gençlerin sorunlarını dile getirmek ve çözüm bulmak amacıyla düzenlenen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi dün başladı.

Ayşe Olgun
04:00 . 29/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
İslam İşbirliği Gençlik Forumu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu.

Tataristan hükümetiyle ortaklaşa düzenlenen zirveye Libya, Kamerun, İran, Pakistan, Lübnan, Senagal, Filistin, Nijer, Fas, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Sudan, Belarus ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeden gelen 300’ü aşkın kişi katıldı.

ZİRVE 3 GÜN SÜRECEK

Gençlik bakanları, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin bu yılki ana gündemi, “Modern dünyada çocukların ve gençlerin eğitiminde geleneksel değerlerin rolünün tartışılması” olarak belirlendi. Zirvede konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan da “Kazan Küresel Zirvesi 2023, yalnızca gençlerimizin birliğine ve gücüne tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda topluluklarımız ve uluslarımız için daha iyi bir gelecek ve açık bir kimlik şekillendirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir yansıması olarak da görülüyor” dedi. Ayhan, “Bugünün eylemleri gelecek nesiller için zemin hazırlıyor. Gençlerimizin sadece gözlemci değil, olumlu değişim ve dönüşümün aktif aktörleri olduğu bir dünyanın önünü açalım” ifadelerini kullandı.



#Tataristan
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