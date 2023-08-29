Müslüman gençlere dünyanın önünü açalım

Gençlik bakanları, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin bu yılki ana gündemi, “Modern dünyada çocukların ve gençlerin eğitiminde geleneksel değerlerin rolünün tartışılması” olarak belirlendi. Zirvede konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan da “Kazan Küresel Zirvesi 2023, yalnızca gençlerimizin birliğine ve gücüne tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda topluluklarımız ve uluslarımız için daha iyi bir gelecek ve açık bir kimlik şekillendirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir yansıması olarak da görülüyor” dedi. Ayhan, “Bugünün eylemleri gelecek nesiller için zemin hazırlıyor. Gençlerimizin sadece gözlemci değil, olumlu değişim ve dönüşümün aktif aktörleri olduğu bir dünyanın önünü açalım” ifadelerini kullandı.