Mustafa Keser'den AKM yorumu: 'Yıkılıyor' diyenlere kapak olsun
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti. Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri tören sonrası AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı. O isimlerde sanatçı Mustafa Keser Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar" dedi.
Yıllar önce tüm engellemelere rağmen yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), daha modern bir bina ile yeniden hizmete açıldı. Herkesin merakla beklediği açılış töreni, dün Cumhuriyet'imizin 98. yılında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında gerçekleşti.
Çok sayıda isim katıldı
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri tören sonrası AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı. Bu isimlerde biri de sanatçı Mustafa Keser oldu.
"Çeşitli spekülasyonlar yapıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayan Mustafa Keser, şu ifadelere yer verdi: "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar."