Hayat Neşet Ertaşın ailesi isyan etti Panayır sanatçısı yaptılar
AKTÜEL

Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: Panayır sanatçısı yaptılar

Gönül Sultanları Kültür Evi’ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotu, ailesini rahatsız etti. Şikayetlerini yetkililere ileten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: Panayır sanatçısı yaptılar
Neşet Ertaş

Ertaş Ailesi, Gönül Sultanları Kültür Evi'ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotunun kendilerini rahatsız ettiğini açıkladı: "O robot koca Neşet Ertaş'ı panayır sanatçısı gibi gösteriyor. Bu durum içimizi acıtıyor!".

ROBOT 'HOŞ GELDİNİZ' DİYOR

Sabah'ın haberine göre; Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlayıp ardından sevilen türkülerini okumasına Ertaş'ın çocukları ve yakın çevresinden de tepki geldi.

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"SEMBOLİK HEYKEL OLSUN"

Usta ismin panayır şarkıcısı gibi gösterildiğini belirten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor."

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