Hayat Nihat Doğan yıllar önce PKKnın yanında konumlandırdığı HDPyi savundu Mazlum bir parti
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Nihat Doğan yıllar önce PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yi savundu: Mazlum bir parti

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan sanatçı Nihat Doğan, daha önce çok sert bir dille eleştirip PKK ile yan yana konumlandırdığı HDP hakkında fikrinin değiştiğini belirtti. Doğan, "HDP mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir" diyerek HDP'nin siyasi liderlerinin rehin alındığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Doğan yıllar önce PKKnın yanında konumlandırdığı HDPyi savundu: Mazlum bir parti
Nihat Doğan

TVNET ekranlarında yayınlanan ve Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programının bu haftaki konuğu sanatçı Nihat Doğan oldu.

"HDP'Lİ SİYASİ LİDERLER REHİN ALINDI"

"HDP'yi daha önce çok sert bir dille eleştiriyor ve PKK ile yan yana konumlandırıyordunuz. Ne değişti?" sorusunu yanıtlayan Nihat Doğan, HDP'nin mazlum bir parti olduğunu belirterek HDP'li siyasi liderlerin de rehin alındığını söyledi.

"HDP MAZLUM BİR PARTİ"

Doğan'ın ifadeleri şöyle:

  • "Hiç kimse değişmedi de ben mi değiştim? Siyasetin kendisi değişti. Bugünün HDP'si bence mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir. Benim kendi fikrim bu, bugün böyle bakıyorum. Bugün bunları mazlum görüyorum. Siyasi liderleri rehin alınmış. Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir sürü milletvekili, belediye başkanları var rehin alınan. Tüm belediyelere kayyum atanmış."

Nihat Doğan yıllar önce PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yi savundu: Mazlum bir parti
OYNAT 02:32
Nihat Doğan yıllar önce PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yi savundu: Mazlum bir parti
TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan sanatçı Nihat Doğan, daha önce çok sert bir dille eleştirip PKK ile yan yana konumlandırdığı HDP hakkında fikrinin değiştiğini belirtti. Doğan, 'HDP mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir' diyerek HDP'nin siyasi liderlerinin rehin alındığını ifade etti.
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