Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya tepki: Dilerim bu hatadan döner

Şarkıcı Sezen Aksu'nun, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması infiale neden oldu. Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Nihat Hatipoğlu da Hz. Adem ve Hz.Havva'ya yönelik tepki çeken şarkı sözleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"HZ.ADEM VE HAVVA TÜM İNSANLIĞIN KUTSALIDIR"

Aksu'ya tepki gösteren Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir.Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de.Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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