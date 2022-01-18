Hayat Nihat Hatipoğlundan Sezen Aksuya tepki Dilerim bu hatadan döner
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Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya tepki: Dilerim bu hatadan döner

Şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında dini değerlere ettiği hakaretin yankıları sürüyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da infiale neden olan olayla ilgili konuştu. Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Hatipoğlundan Sezen Aksuya tepki: Dilerim bu hatadan döner
Sezen Aksu - Nihat Hatipoğlu

Şarkıcı Sezen Aksu'nun, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması infiale neden oldu. Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Nihat Hatipoğlu da Hz. Adem ve Hz.Havva'ya yönelik tepki çeken şarkı sözleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"HZ.ADEM VE HAVVA TÜM İNSANLIĞIN KUTSALIDIR"

Aksu'ya tepki gösteren Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir.Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de.Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
FOTOĞRAF 29
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Şarkıcı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.<br>
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Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda \"Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...\" ifadelerini kullanması infiale neden oldu.<br>
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ<br>Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. <br>
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'DAVA AÇILSIN'<br><br>Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirtti.
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Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.
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Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.<br>
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Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz \"Modanız geçti\" diyerek sitem etti.<br>
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'HADDİNİ BİL MUSTAFA SANDAL'<br><br>Tepkilerin hedefindeki Sezen Aksu'ya ilk destek şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.<br>
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Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren'in Twitter hesabından Sezen Aksu'yu eleştirdiği mesajını alıntılayan Sandal, Özveren'e, \"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadeleri ile hakaret etti.<br>
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Sosyal medya kullanıcıları, Özveren'e hakaret edip Sezen Aksu'yu destekleyen Mustafa Sandal'a da tepki gösterdi.<br>
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Twitter'da, \"Haddini Bi Mustafa Sandal\" hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.<br>
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<br>SEZEN AKSU'YA DESTEK VEREN ÜNLÜLER<br><br>Sandal'ın ardından Seda Sayan, Demet Akalın, Gülben Ergen, Berkay Şahin, Bengü, Niran Ünsal, Simge Sağın, Defne Samyeli ve Aynur Aydın konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.<br><br>
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Ünlü şarkıcılar, manevi değerlere hakaret eden Sezen Aksu'yu \"manevi değerimiz\" mesajlarıyla destek verdi.
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'KENDİNİZLE ÇELİŞİYORSUNUZ'<br><br>Sosyal medya kullanıcıları, \"Manevi değerlerimize hakareden eden biri manevi değerimiz olamaz, kendinizler çelişiyorsunuz\" diyerek Aksu'ya sahip çıkmaya çalışan şarkıcılara tepkilerini gösterdi.
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İşte Aksu'nun hadsizliğine sahip çıkan ünlüler ve paylaşımları:
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Seda Sayan
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Gülben Ergen
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Demet Akalın
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Berkay
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Aynur Aydın
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Bengü
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Defne Samyeli
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Niran Ünsal
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Simge Sağın<br>
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Sezen Aksu'nun dini değerlere hakaret ettiği için tepki çeken şarkının sözleri...
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Acısıyla, tatlısıyla<br>Ne şahane bir şey yaşamak<br>Dibe vurmak, dimdik durmak<br>Bin bahane, bin oyun kurmak<br>
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Binmişiz bir alâmate<br>Gidiyoruz kıyamete<br>Selam söyleyin o cahil<br>Havva ile Adem'e<br>Aha yine, aha yine<br>
Title
Önümüz uçurum, ardımız dağ<br>İlle yanacağız, yanacaklar<br>Elbette<br>Gül de var, diken de<br>
Title
Aşk da var, savaş da<br>Her şey hepimiz için<br>Kısmet hayatta<br>Yazın veda edişi<br>Şölenlerle, şarkılarla<br><br>Baharların gelişi<br>Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane<br>
Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında dini değerlere hakaret etti. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada infiale neden oldu. Sezen Aksu'nun saygısızlığına arka çıkan bazı şarkıcılar da eleştirilerin hedefi oldu. Sezen Aksu ve Aksu'ya destek veren ünlülere de halkın tepkisi dinmiyor. On binlerce kullanıcı, bütün kutsal dinlerin ortak değeri olan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu ve ona sahip çıkan sanatçıların özür dilemesi gerektiğini belirtti.

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