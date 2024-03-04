Nihayet bu ay gençliği ele aldı: Bir gençlik hayalimiz bir gençlik politikamız var mı?

Nihayet bu ay gençlik ve gençlik politikaları üzerinde duruyor.
Dosya,
Kübra Kuruali’nin
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı
Taha Ayhan
’la yaptığı söyleşi ile açılıyor. Ayhan, “İslam İşbirliği Gençlik Forumu Müslüman gençleri bir araya getirsin istiyoruz” diyor.
Sümeyye Semiha Büyük
ise “gençlik politikası” kavramını açıklıyor.
Demet Lüküslü
de yaşadığımız çağda genç olmanın belirsiz hâllerine odaklanıyor.
Ahmet Özdinç
dünden bugüne dünya da ülkemizde gençliğe verilen önemi, eğitim ve yaşam koşullarını tarihsel zeminde irdeliyor.
Harun Ceylan “Avrupa Gençlik Politikaları ve Türkiye”
başlıklı yazısında farklı ülkelerin gençlik politikalarını ve Türkiye’deki durumu masaya yatırıyor.
Ayşe Aydoğdu “ideal gençlik”
kavramının ne olduğunu sorguluyor.
Kübra Kuruali ve Sümeyye Semiha Büyük başta Türkiye olmak üzere Afrika, Kore, Katar, Malezya gibi farklı ülkelerden gençlere, kendi ülkelerindeki gençlik politikalarını soruyor.
Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası
sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.
Cihan Aktaş, “Ahmet Kot’un En Etkileyici Eseri”
başlıklı yazısıyla
Ahmet Kot
kitaplığını anlatıyor.
“
Mutfak Deneyleri” isimli Instagram hesabıyla tanıdığımız Kevser Çelikel, sihirli üçgenler dediği “samsı”nın hikâyesini araştırıyor.
Mehmet Emin Balcı,
yetişkinlik ve çocukluk arasındaki duvarı inceliyor.
Kübra Kuruali
, 6 Şubat’ta “yüzyılın felaketini” yaşayan deprem bölgesine yaptığı ziyaretten önemli notlar aktarıyor.
Yasin Taçar,
Osmanlı’dan bugüne değişen Ramazan geleneklerini masaya yatırıyor.
Tevfik Furkan Akbuğa, Süheyl Ünver’in Ramazan yazılarını hatırlatıyor.
Yasin Özdemir,
camilere girerken çıkardığımız “ayakkabı”yı ironik örneklerle bir metafor olarak irdeliyor.
“Evrak-ı Perişan Arasında” serisine devam eden Necati Tonga ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun unutulmuş bir hikâyesini paylaşıyor.
Tahsin Yıldırım Avrupa’daki büyükelçilik görevi esnasında zor zamanlar yaşayan Yahya Kemal’in farklı yönlerinden bahsediyor.
Neslihan Ünsal, Ben de Çay Parası Ödüyorum adlı kitabın yazarı Ahmet Uysal’la söyleşiyor.
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1 saat önce