Nihayet bu ay kahveyi ele aldı: Keyifle Piyasa Arasında Kahvenin Halleri

Bir gençlik politikamız var mı? Bu soruyu bir gençlik tahayyülümüz var mı şeklinde de sorabiliriz. Ülke olarak, gençliğimizin gelecekte neye benzemesi gerektiği hakkında yapılmış kapsamlı bir tartışmamız var mı diye bir soruyu da bu soruya ekleyebiliriz. Gençlik politikasının ana fikri böyle bir gençlik tahayyülüne dayanıyor. Bu tahayyül eğitime yön veriyor, okullar bu tahayyüle göre şekilleniyor. Meselenin bir boyutu da her birkaç senede bir yaşanan küresel ölçekteki dönüşümlerin ve kırılmaların, gençlik üzerinde yaptığı yoğun etkilere odaklanmaktır. Sıkça dile getirilen bir husus, kuşak kapsamının yirmi seneden beş seneye kadar düştüğü, her beş senelik farkla önceki kuşaktan farklılaşan bir kuşağın geldiğidir. Bu dinamizm ya da bir açıdan tehlikeli çırpınış, mukabil bir dinamik tahlili gerekli kılıyor. Değişen ve dönüşen gençlik hakkında, kurumların yeterince esnek olamamaları gibi bir sorunları ortaya çıkıyor. Nihayet bu ay gençlik ve gençlik politikaları üzerinde duruyor.