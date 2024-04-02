Nihayet bu ay kahveyi ele aldı: Keyifle Piyasa Arasında Kahvenin Halleri

Dosya, Cem Sökmen’in yazısıyla açılıyor. Sökmen, kahvenin mahfillerini anlatıyor. Ardından İsmail Bedir, kahvenin ekonomisine ve piyasasına odaklanıyor. Mehmet Erken, üçüncü nesil kafelerin hayatımızda oluşturduğu değişimi irdelerken İsmail Uslu, granül kahveden bugüne yaşanan dönüşümü masaya yatırıyor. Şâhzade Şenay Viyana’nın kahve evlerine dair bir anlatı sunuyor. Merve Akbaş da kötü kahvenin neden boykot edilemediği üzerine yazıyor.
Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.
Deniz Baran, Güney Afrika’nın Filistin için Lahey’de neler yaptığını ve sürecin nereye bağlanacağını ele alıyor.
Ümit Aksoy, Filistin’li çocukların bayramının nasıl bir bayram olacağını sorguluyor.
Elvide Demirkol, Osmanlı tarihi uzmanı Yakoob Ahmed’in “18 yaşındakilere 10 tavsiye” temelli söyleşisini bir çeviri olarak okura sunuyor.
Cihan Aktaş, üç yazarın kitabını aynı sorularla irdeliyor.
Enes Ürün, güzellik kavramını Bosna’nın Stolaç şehri üzerinden değerlendiriyor.
Tacettin Belli, Gılgamış’tan Batman’a kahramanın yolculuğuna odaklanıyor.
“Evrak-ı Perişan Arasında” serisine devam eden Necati Tonga ise Asaf Hâlet Çelebi’nin seçim beyannamelerini okurla paylaşıyor.
Tahsin Yıldırım, Zaimzade Hasan Fehmi Bey’in hayatını ele alıyor.
Yasin Özdemir, “Dedelerimizin Mezar Taşlarını Okurken” başlıklı yazısıyla katkı sağlıyor.
Tevfik Furkan Akbuğa, hilafetin ilgasındaki iki simayı, Şeyh Saffet Efendi ve Seyyid Bey’i yazıyor.
Kevser Çelikel de “Değişen Ramazan mı Yoksa Biz miyiz?” sorusuyla ramazanı ve alışkanlıklarımızı sorguluyor.
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