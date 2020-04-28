2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Teşvikiye’deki evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine gelen arkadaşı ünlü sanatçı Sibel Can, içeriye girerek Yerlitaş’ın cenazesinin yıkanışını izledi.

FOTOĞRAF 9 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Teşvikiye’deki evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine gelen arkadaşı ünlü sanatçı Sibel Can, içeriye girerek Yerlitaş’ın cenazesinin yıkanışını izledi. Gözyaşları içerisinde gasilhaneden ayrılan Can aracına binerek uzaklaştı. Cenaze ardından Yerlitaş’ın Teşvikiye’deki evine götürüldü. Burada ki helalleşmeye Yerlitaş’ın yakınları ve ünlü sanatçı Hülya Avşar katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze koronavirüs salgını nedeniyle Ulus Mezarlığına götürüldü. Buradaki cenazeye, Hülya Avşar, Seren Serengil ve Murat Övünç gibi ünlü isimlerle katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenaze esnasında gözyaşları sel oldu. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Yerlitaş toprağa verildi. Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı: Gözyaşları sel oldu Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, koronavirüs salgını nedeniyle mezarlıkta cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye ünlü sanatçılar ve Hülya Avşar'da katıldı. BiP'te paylaş

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Ulus Mezarlığına götürüldü

Gözyaşları içerisinde gasilhaneden ayrılan Can aracına binerek uzaklaştı. Cenaze ardından Yerlitaş’ın Teşvikiye’deki evine götürüldü. Burada ki helalleşmeye Yerlitaş’ın yakınları ve ünlü sanatçı Hülya Avşar katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze koronavirüs salgını nedeniyle Ulus Mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı

Buradaki cenazeye, Hülya Avşar, Seren Serengil ve Murat Övünç gibi ünlü isimlerle katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenaze esnasında gözyaşları sel oldu. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Yerlitaş toprağa verildi.