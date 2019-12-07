Hayat Nuri Bilge Ceylan En önemli şey zaman
KÜLTÜR SANAT

Nuri Bilge Ceylan: En önemli şey zaman

Ödüllü yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan "Türk Filmleri Haftası"nda, Avusturyalı üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sinemayı konuştu. "100 kişiyle bir ay çalışmaktansa, 10 kişiyle 3 ay çalışmak daha iyi" diyen Ceylan, "Bence yaratıcılık için en önemli şey zaman" dedi.

Haber Merkezi AA
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan

Türk Filmleri Haftası"nda, Avusturyalı üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sinemayı konuşan ödüllü yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkı sağladığı etkinlik kapsamında Viyana Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi Sinema Bölümünde söyleşiye katıldı.

Gençlerin sorularını yanıtladı

Başarılı yönetmen, "Uzak", "Mayıs Sıkıntısı" ve "İklimler" adlı filmlerinden kısa bölümlerin gösterildiği etkinlikte, gençlerin sinemaya ve kendi filmlerine dair kapsamlı sorularını da yanıtladı.

Özellikle sinemaya ilk başladığı yıllarını ve o günleri çok özlediğini dile getiren Ceylan, bağımsız sinemada az kişiden oluşan bir ekiple çalışmanın çok daha iyi olduğunu belirterek, "Bence o ilk günlerin en büyük avantajı, daha küçük bir ekiple çalışmaktı. Kamerayı ben kullanıyordum. Taşınması gereken tüm aletleri ben taşıyordum. Ekipteki herkes birçok işi üstleniyordu. Böylece çekimlere daha uzun zaman ayırabiliyorduk. 100 kişiyle bir ay çalışmaktansa, 10 kişiyle 3 ay çalışmak daha iyi. Bence yaratıcılık için en önemli şey zaman. Her filmden sonra bu anlamda geriye dönmek istedim" diye konuştu.

En çok detay çalıştığım ilk filmimdi

Senaryo yazımına da değinen yönetmen, 1999 yapımı "Mayıs Sıkıntısı" filmine ilişkin, şunları kaydetti:

"Aslında benim en çok detay çalıştığım ilk filmimdi. Bir önceki filmim 'Kasaba'da çok zorluk çekmiştim. Senaryo tam olarak bitmemişti. Set sırasında yazmaya devam etmiştim. Kendim zaten 3 ay üzerinde çalışmıştım. O döneme göre çok detaylı fakat bugünkü senaryolarıma kıyasla daha az detaylıydı.

Az kişiyle çalışmanın bir diğer avantajı da senaryoyu çok detaylı yazmanız gerekmiyor. Çünkü eğer yeterince vaktiniz varsa yolda yönünüzü değiştirebiliyorsunuz. Bir roman yazarı kadar özgür hareket edebilirsiniz yeterli vakit olunca."
  • Nuri Bilge Ceylan, aynı filmin çekimleri sırasında sinemaya ilişkin birçok şey öğrendiğini ve sete çıktığında her şeye açık olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki çekimlere başladığımda kafamda bir fikir oluyor ancak ben o düşüncenin esiri olmuyorum. Başka bir şeyler de bekliyor, farklı şeyler arıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmeninin cesedini buldu

"Uzak" filmini 5 kişilik bir ekiple yaptığını aktaran Ceylan, yaşadığı apartmanda üst katındaki Fransızca öğretmeninin cesedini kendisinin bulduğunu ve bu olaydan çok etkilenerek, filmde yer verdiğini ifade etti.

Sinemada hiçbir şeyden emin olmamak gerekiyor

Yapıtlarıyla birçok prestijli ödülün sahibi olan yönetmen Ceylan, filmlerinin montajını da kendisinin yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Montajın en önemli şey olduğunu söyleyemem, ancak benim filmlerimde öyle. Çünkü ben çok fazla çekim yapıyorum. Hatta çekimler bittikten sonra da yeniden bolca çekim yapıyorum. Çünkü bir arayış içindeyim ve olup olmadığından emin olamıyorum. Emin olmanın bir yönetmen için en tehlikeli şey olduğunu düşünüyorum.

Bence hiçbir şeyden emin olmamak gerekiyor. Çünkü bazen bir şeyden emin oluyorsunuz. İyi çektiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak montaja geçtiğinizde uymadığını görüyorsunuz.

Ne yapacaksınız? Yaşam zor bir şey. İnsan doğası da kolay anlaşılır bir şey değil. Yaşamın kendisi şaşırtıcı bir şey. İnsan doğasının kontrol edilemez yanından etkileniyorum."

Başarılı yönetmen, bugüne kıyasla gençken çok daha fazla film izlediğini de söyledi, "Ben sinemayı filmlerden öğreniyorum. Bence sinemayı öğrenmek için en iyi yol film izlemek. Çünkü filmler sinemanın sırlarını gösterir. Aktörlerin nasıl yönetildiğini, hangi tür lens kullanıldığını filmde görürsünüz. Her şey oradadır. Film sizi yeterince çektiyse, sırlarını da görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sinema yapmak terapi gibi bir şey

Türk yönetmenlerden beğendiği ve etkilendiği bir isim olup olmadığına dair yöneltilen bir soruya cevap veren Ceylan,"Elbette var, Yılmaz Güney'i eskiden beri severim. Bence o, müthiş sinematik bir dehaya sahipti. Çok basit bir filmde bile harika fikirleri vardı. Bir de bence insan doğasının şaşırtan yanlarının çok farkındaydı. Çok sevdiğim başka yönetmenler de tabii ki var. Ben birçok farklı şeyden etkilenebiliyorum, yaşamdan, edebiyattan ve özellikle de en çok Rus edebiyatı benim üzerimde çok etkili olmuştur" dedi.

  • Nuri Bilge Ceylan, senaryo metninin hiçbir zaman bitmediğini de sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:
  • "Her çekim sonrası yazmaya devam ediyorum. Her gün yeni bir fikir çıkıyor. Çekimlerin dinamiğinden dolayı aklınız daha hızlı çalışıyor, yeni fikirler daha kolay ortaya çıkıyor. Örneğin şu an yapacağınız bir çekimde, bir sonraki çekim için yeni fikirler üretebiliyorsunuz. Böylece her gece yeniden yazıyorum. Sürekli değişiklikler yapıyorum. Montaj sırasında da eğer mümkünse yeni şeyler yazıyorum. Montaj sırasında diyalogları değiştirip, 'Keşke şunu söyleseydi.' diyebiliyorsunuz. Böylece o diyaloğu bir daha çekemeyecekseniz ne yaparsınız? Onun yerine başka bir şey gösterirsiniz."

Ne kadar gerekiyorsa o kadar çekim yaptığını dile getiren Ceylan, son iki filminde yaklaşık 200 saat çekim yaptığını vurguladı.

Türk Filmleri Haftası

Entelektüel çevreler ve genç üniversite nüfusu aracılığıyla kültürel etkileşimin hedeflendiği Türk Sineması Haftası'nda, film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema afiş ve obje sergileri sinemaseverlerin ilgisine sunuluyor.

Etkinlikte Ceylan'nın "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu" ve "Ahlat Ağacı" filmiyle, Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak", Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Ahmet Boyacıoğlu'nun "Paranın Kokusu", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" ve Ömer Lütfi Akad'ın "Vesikalı Yarim" filmleri de sinemaseverlerle buluşuyor.

Kalemini kırarız!

Kalemini kırarız!

​Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Onun için seve seve ölürüm

Onun için seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
42 bin araç içingeri sayım

42 bin araç için
geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.
Tıp dünyasında<br>yeni bir gelişme

Tıp dünyasında
yeni bir gelişme

​Ölen kişinin kalbini 'diriltip' başka bir hastaya naklettiler.
'Pazarlamacılar' yakalandı

'Pazarlamacılar' yakalandı

FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Men cezası <br>gelebilir

Men cezası
gelebilir

Başkan Çebi, Beşiktaş'taki kara tabloyu açıkladı.
Yarından itibaren yeniden başlıyor

Yarından itibaren yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verdi.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

​Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni vergi düzenlemeleri...
El konulmadı<br>kendimiz devrettik

El konulmadı
kendimiz devrettik

Ankara'daki dev AVM'nin sahiplerinden açıklama.
13 ton balığa<br>el konuldu

13 ton balığa
el konuldu

İstanbul'da avlanan balıkçılar denetlendi.
Milyonları<br>ilgilendiren karar

Milyonları
ilgilendiren karar

Ayıplı ürün yıllar geçse de değiştirilebilecek.
20 ile yağış uyarısı

20 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İki katından<br>yüzde 50 indirim

İki katından
yüzde 50 indirim

​Yeni yıla sayılı günler kala indirim uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.