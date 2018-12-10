Hayat Oğullarına kızdı 39 yıl önce bunu yaptı
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Oğullarına kızdı 39 yıl önce bunu yaptı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören (81), 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti oğullarına kızınca 4 yıl kullandıktan sonra garaja kilitledi. Oğulları başka kentlere giden, kendisi de 9 yıl önce yaşamını yitiren Gören'in hurdaya dönen kamyoneti, 39 yıldır, seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş-çıkışı olmayan garajda duruyor. Muhammet Gören'in oğlu Bayram Gören, "Babam bize kızınca aracı garaja çekti. Aracın fazla kilometresi yok. Her şeyi orijinal. Kamyonetin alıcısı çıkarsa, antika olarak satmayı düşünüyoruz" dedi.

DHA
Gören, kamyoneti garaja çekip, bir daha da çalıştırmadı.
Gören, kamyoneti garaja çekip, bir daha da çalıştırmadı.

Şalpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi'nde taş ustası Muhammet Gören, 1975 yılında sıfır kilometre kamyonet satın aldı. Köyün ilk motorlu araçlarından olan kamyoneti kendisi ve 3 oğlu ile birlikte kullanan Gören, yaylaya göç edenlerin ve ilçe sakinlerinin eşyasını taşıdı, köyleri dolaşarak sebze-meyve sattı.

Oğullarına kızdı kamyoneti garaja çekti

Dört yılın sonunda, kamyoneti kullanma konusunda anlaşmazlık yaşayan oğullarına kızan ve kaza yapmalarından endişe duyan Muhammet Gören, ilginç bir karar aldı. Gören, kamyoneti garaja çekip, bir daha da çalıştırmadı. Bir süre sonra oğulları kent dışına taşınan Muhammet Gören, 9 yıl önce yaşamını yitirdi.

Gören'in kamyonetini kilitlediği garaj yolun seviyesi düşürülünce yamaçta giriş ve çıkışı olmayan halde kalırken, 39 yıldır kullanılmayan aracın ise toz içinde olduğu, lastiklerinin ve kaportasının çürüdüğü görüldü.

Antika olarak satmayı düşünüyorlar

Kamyonetin hikayesini anlatan Muhammet Gören'in oğlu Bayram Gören, "O yıllarda şoför bulup çalıştırmak zordu. Belli bir süre büyük ağabeyim kamyoneti kullandı. Daha sonra babam bize kızarak aracı çalıştırmadı, garaja çekti. Biz büyüyünce ağabeylerimle gurbete çıktık. Kamyoneti kullanmayı da düşünmedik. O gün bugün kamyonet garajda kaldı. Aracın fazla kilometresi yok. Her şeyi orijinal. Kamyonetin alıcısı çıkarsa, antika olarak satmayı düşünüyoruz. Artık ailemizde herkesin arabası var. Bu araca ihtiyacımız yok" dedi.

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Garajın girişi ve çıkışı kalmadı

Muhammet Gören'in arkadaşı ve komşu mahalle Doğancı'nın muhtarı Mustafa Alıcı ise "Muhammet amcamız kamyoneti 1975 yılında aldı. 1979 yılına kadar biraz sürdükten sonra çocuklarına kızdı, anlaşamadılar. Kamyoneti garaja hapsetti. Garaja eskiden araba girip çıkıyordu. Ama yola büz konuldu ve seviyesi düşürüldü. Garaj üstte, yol atta kaldı. Garajın giriş çıkışı kalmadı. Kamyonet isteseler de bu halde buradan çıkarılamaz. Amcamız da 9 yıl önce rahmetli oldu. Çocukları da gurbete gitti. Araba burada bekliyor. Ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

Baba Muhammet Gören

Kamyoneti buraya hapsetti

Muhammet Gören'nin yeğeni Kâzım Gören de amcasının çocukları ile anlaşamaması üzerine kamyoneti garaja kilitlediğini belirterek, "Kamyoneti o yıllarda yeni almıştı. Sis Dağı'nda sebzecilik yaptı. Oğullarıyla bir ara bozuştu. Amcam da kızdı, kamyoneti buraya hapsetti. Çocukları da gurbete gitti. Kamyonet burada kaldı. Bakımsızlıktan hurdaya döndü ama hurdaya da vermediler. 1979 yılından itibaren kamyonet burada hapis" ifadelerini kullandı.

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