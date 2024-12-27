Okul Gazetem Projesi'nin öğrencileri haberciliğin mutfağına girdi

Albayrak Medya Grubu ile yapılan protokol çerçevesinde, dört farklı liseden seçilen yaklaşık 100 öğrenci 10 hafta boyunca gazetecilik eğitimi alacak. Geçen ay başlayan eğitimlerde, gazetemiz Yeni Şafak’ın Politika Editörü Seda Kılıç editörlük eğitimi, İstihbarat Şef Yardımcısı Aybike Eroğlu haber toplama ve yazma konusunda gençleri bilgilendirdi. Yeni Şafak Pazar Eki muhabiri Latife Beyza Turgut ise öğrencilere röportaj yapmanın incelikleri üzerine tüyolar verdi.

Aldıkları eğitimlerin ardından genç yetenekler, Proje Koordinatörü Özcan Ünlü ile istişaresinin ardından haberlerini çalışmaya başlayacak. Tamamlanan haberler ise Yeni Şafak Pazar Görsel Yönetmeni Mehmet Emin Öztürk’ün rehberliğinde okul gazetesinin sayfaları tasarlanacak. Gazeteci adayları dün Albayrak Medya Grubu’nun Topkapı’daki merkez binasını ziyaret etti. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü’nden “Medyada Reklamcılık” dersi alan gençler gazete binasını dolaştı. Haber ve gazete yapım süreçlerini yerinde inceledi. Yeni Şafak’a konuşan proje koordinatörü ve danışmanı Özcan Ünlü, “Esenler Belediyesi’ne öncülüğü, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni Şafak ailesi de bize büyük güç verdi” dedi.