Ömer Lekesiz'in 'Fırtınada Bir Kandil: Kudüs' adlı kitabı okuyucularıyla buluştu

Edebiyat araştırmacısı, aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ömer Lekesiz'in Kudüs'ü anlatan 'Fırtınada Bir Kandil: Kudüs' isimli kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Kitabında 'Yeryüzünün müminleri, kalp bağıyla ya da bizzat dönüp dolaşıp Kudüs’te bulurlar kendilerini' diyen Lekesiz, okuyucularına 'Gücünüz yerindeyse Kudüs’e yürüyün. Çünkü her halinde size verebileceği bir ibret ve diriliş dersi vardır Kudüs’ün' diyor.









Bereketli hilal şimdi kan gölü





Kitabın başka bölümünde yer alan 'Bereketli hilal şimdi kan gölü' kısmında ABD ve Batılı ülkelerin hiç bir tebaa ve hukuki bir bağı olmamalarına rağmen burada silah ve kanla yer aldıkları ifade ediliyor.





Kudüs'teki yıkımın yeni aşamaları





Doğu Kudüs'te aynı operasyonun sürdüğünü fakat bunun yavaş yavaş ilerlendiğini kaydeden kitapta, 'yıkılan bir camiyi birkaç yılda yeniden yaparsınız fakat yıkılan bir kültürü bin yıldan önce inşa edemezsiniz' diyerek İsrail'in işgal politikalarını bir kez daha göz önüne seriyor.





Söz konusu kitabın tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:





Kudüs bir kandil, fırtınada dahi sönmeyen…





Asırlardır uğradığı sayısız işgale ve kıyıma rağmen yanmakta ve mümin gönülleri aydınlatmakta. İşte bu yüzdendir ki yeryüzünün müminleri, kalp bağıyla ya da bizzat dönüp dolaşıp Kudüs’te bulurlar kendilerini. Zira Kudüs her haliyle bir bıçağı biler gibi biler bilinçleri, parlatır kalpleri… Müminlerin de, Resulullah’ın buyruğunca bu kandilin yağı, fitili olmaları gerekir.





'Gücünüz yerindeyse Kudüs’e yürüyün'





Kudüs’ün kandilinde fitil olmak, halen içinde bulunduğu ve muhtemelen bulunabileceği sair şartlar ne olursa olsun, onu muvahhitlerin şehri olarak işaret etmeye talip olmaktır. Bu manada fitil olmak, kandili ve onun yağını da işlevsel kılmak bakımından, doğrudan bir Kudüs aşkına dayanır. Bu kandilin gerektirdiği yağ ise, Kudüs’ü yeniden muvahhitlerin şehri kılmak için yapılacak toplu kıyama kadar, fertlerin kendi gayretleriyle gerçekleştirecekleri fiillerden oluşacaktır. Bu fiillerden kasıt; Kudüs sevgisini, merakını, ilgisini diri tutmak için gereken dâhili ve hârici çabaların tümüdür.





Bu nedenle gücünüz yerindeyse Kudüs’e yürüyün. Çünkü her halinde size verebileceği bir ibret ve diriliş dersi vardır Kudüs’ün.







