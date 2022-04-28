Ömür Akkor'un yeni kitabı çıktı: Balıkesir’in eşssiz lezzetleri bu atlasta

Şef, gurme, yazar Ömür Akkor, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kitabı “Balıkesir Gastronomi Atlası”nı düzenlediği lansmanla tanıttı. Balıkesir’i köy köy, ilçe ilçe gezen Akkor, yeni kitabında şehrin gezi rotaları ve lezzet duraklarını harita ve çizimlerle anlattı. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap, hem Balıkesir’in bilinmeyen lezzetlerini tanıtıyor hem de Anadolu’nun eşsiz tatlarına yolculuğa çıkartıyor. Balıkesir’in kendine özgü mutfağını anlatan Akkor, “Yazlıkçı olarak 15 yıldır Balıkesir’de kalıyordum. Birçok pazar ve esnaf lokantasına gittim. Hangi lokantada yemek yesem diye düşünürken, iş bir anda yazlıkçılıktan çıkıp ‘Balıkesir’de ne yenir?’ noktasına geldi. Ketebe’den çıkan Türkiye Gastronomi Atlası’nın lansmanından bir gün sonra ‘Bunun neden Balıkesir’ini yapmıyoruz’ dedim ve 136 sayfalık bir eser ortaya çıktı.” dedi.

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Lansmana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı nYücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

LEZZET NOKTALARI

Kitapta hem tat hem felsefe olarak çok güzel lezzetlerin olduğunu söyleyen Akkor, “Bunlardan biri Havran Keşkeği. Havranlılar keşkeği tavukla ya da etle yapıyor. Yufkanın üzerine et veya tavuk döküyorlar. Sonra onun üzerine güzel bir pilav ve onun da üzerine güzel bir nohut yemeği. Bunun hepsini bir anda üç güzeller diye yiyorlar. Bence Havran’dan geçerken düğün görürseniz, mutlaka uğrayın. Her düğünde mutlaka keşkek vardır. Mesela, Seferberlik Çöreği var. Kurtuluş Savaşı’nda askerler için yapılan ve bayatlamayan bir çörektir.” dedi.

GÜNDEM Şef Ömür Akkor 'Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü'nü anlattı