On5 Sıfır7 Film Haftası başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “On5Sıfır7 Film Haftası”nın açılışı yapıldı. 15 Temmuz Derneği’nin hazırladığı “Çağrı ve Zafer” videosunun gösterildiği programa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve davetliler katıldı. Açılışa sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Filistinli yönetmen Muhammed Bekri de video mesaj yolladı. Bekri’nin yönettiği “Sen Gideli Beri” filminin gösterimiyle birlikte etkinlik son buldu.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “8 yıl önce 15 Temmuz’da ve bugün Gazze’de büyük trajedilere direnen insanların hikayelerinin anlatıldığı filmleri izleyeceğiz. Vatanları uğruna can veren şehitlerimizi anacağız. Gösterdikleri direniş için onların önünde saygıyla eğileceğiz. Unutmamak için sinemayı aracı yapacağız. Herkes unutsa sinema unutmaz, sanat unutmaz” dedi. Bu yıl 4. kez düzenlenen film haftası kapsamında film gösterimleri 15 Temmuz’a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Ümraniye Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde yapılacak.