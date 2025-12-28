Onlarca kadın Mekke’de tesettüre girdi: Keşke bu kadar geç kalmasaydım

Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşu İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) organizasyonuyla kutsal topraklara gelen binlerce umreci arasından onlarca kadın, vahyin merkezi Mekke’de tesettüre girme kararı aldı. Cebel-i Nur eteklerinde düzenlenen özel programda duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Hac ve Umre organizasyonuyla Avrupa başta olmak üzere Kanada ve Avustralya’dan binlerce Müslüman umre ibadeti için kutsal topraklara geldi. Umre programı kapsamında Mekke’de düzenlenen özel bir buluşmada, 50’ye yakın kadın umreci tesettüre girme kararı aldı.

Program, vahyin ilk ayetlerinin indirildiği Hira Mağarası’nın bulunduğu Cebel-i Nur Dağı eteklerinde gerçekleştirildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu buluşmada, alınan kararlar hem katılımcılar hem de organizasyon yetkilileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Cebel-i Nur eteklerinde duygusal anlar

IGMG Kadınlar Teşkilatı Hac ve Umre Sorumlusu Narin Yalçın, yaptığı konuşmada Mekânın anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:





“Allah Resûlü’nün kalbinin daraldığında gelip dua ettiği Cebel-i Nur’un eteklerindeyiz. Burada bulunan kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, onlara ilk ayetlerin indiği bu mübarek yerde böyle bir karar almayı nasip etti. Eminim ki döndüklerinde, gerek ailelerinde gerek iş hayatlarında örnek olacaklar. Bugün burada 41 kardeşimizin tesettüre girme kararına şahitlik ettik.”

"Gençlere verilecek en güçlü cevap"

IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Zehra Karataş ise özellikle gençlere hitap ederek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:





“Bizim tesettüre girme hikâyemiz yok ama sizin var. Günün birinde evladınız ‘Anneciğim, sen tesettüre nasıl girdin?’ diye sorduğunda vereceğiniz çok güçlü bir cevabınız olacak. ‘İlk umremdi, Allah’ın ayetlerini biliyordum ama gönlümde engeller vardı. Rabbim nasip etti, O’nun evine gittim ve Mekke’de tesettüre girdim’ diyebileceksiniz.”

Karataş, Nisa Suresi 31. ayet ve Ahzab Suresi 59. ayetlere atıfta bulunarak, vahyin indiği topraklarda “Lebbeyk ya Rabbi” diyerek Allah’ın emrine teslim olmanın anlamına dikkat çekti.





“Keşke bu kadar geç kalmasaydım”

Programda tesettüre girmeye karar veren 65 yaşındaki Seher Toprak da “Kalbimdekini başımda taşıyamadım. Keşke bu kadar geç kalmasaydım.” dedi. Toprak, ömrünün bundan sonra kalanında böyle yaşamayı umduğunu belirterek, “İnşallah günahlarımın affolması için tövbe etmeyi allah bana nasip eder.” ifadelerini kullandı.











