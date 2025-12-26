Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ortaokul'da yabancı dil öğrenmeye merak sardı: 58 yaşına 9 lisan sığdırdı

Ortaokul'da yabancı dil öğrenmeye merak sardı: 58 yaşına 9 lisan sığdırdı

16:0326/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Cemalettin Yavuz
Cemalettin Yavuz

Nevşehir’de yaşayan 58 yaşındaki Cemalettin Yavuz, ortaokul yıllarında merak sardığı dil becerisinin 9 dil öğrenerek geliştirdi.

Nevşehir’in Göreme beldesindeki bir restoranda çalışan Cemalettin Yavuz, dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere Kapadokya’yı kendi dillerinde anlatmaya çalışıyor. Ortaokul yıllarında öğrendiği İngilizce’sini geliştirmek isteyen Yavuz, 14 yaşında önce Avanos ilçesine sona da daha çok turistin geldiği Göreme beldesine yerleşti. Yavuz, imkanlarıyla önce İngilizce’sini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi. Bir restoranda çalıştığını ve boş zamanlarında turistlere gönüllü olarak sohbet eden Yavuz, "Ortaokuldan beri yabancı dile merak saldım. Ortaokul mezunuyum, daha sonra turistler ile konuşmak ilgimi çekti. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.



GENÇLERE ÖRNEK OLMASINI İSTİYOR

Göreme sokaklarında gezen turistler ile de sohbet eden Yavuz, aynı zamanda da bölgenin gönüllü tanıtım elçilik görevini de üstleniyor. Cemalettin Yavuz ile sohbet eden Çinli turist Rıver Jeremy de, "Kapadokya’yı çok sevdik. Bu gün balona binemedik. Bizde Göreme sokaklarında geziyoruz. 9 dil bilen birisi ile de karşılaşmak da bizi mutlu etti" şeklinde konuştu. Kolombiya’da gelen Constanza Castro’da, "Kapadokya ve Türkiye çok güzel. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 3-4 gündür buradayız. Sadece dünyayı dolaşan insanlar bu kadar yabancı dil konuşabilir. Siz kendi kendinize öğrenmişsiniz. Bunu sadece bilge insanlar yapabilir" dedi.



#ortaokul
#lisan
#yabancı dil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nebe Suresi Oku: Amme Suresi (Nebe) Fazileti Meali Tefsiri ve Türkçe Arapça Okunuşu