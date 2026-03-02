Oruç operasyona engel değil

Ramazan ayıyla birlikte lazer ve katarakt ameliyatlarının yapılmasıyla ilgili bazı soru işaretleri ortaya çıkabiliyor. Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aylin Koç Akbay, oruç ile birlikte yaşanan açlığın operasyonlara tıbbi açıdan engel oluşturmadığını söyledi. Ramazan ayında lazer ve katarakt ameliyatlarının yapılmasında bir sakınca bulunmadığını hatırlatan Akbay, göz sağlığı hakkında dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattı.

GÜNCEL TEKNOLOJİLER BAŞARIYI ARTIRIYOR

Göz hastalıklarının tedavisinde cerrahi alandaki gelişmeler de önemli bir yer tutuyor. Güncel teknolojiler sayesinde operasyon başarısının oldukça yüksek olduğunu anlatan Akbay, lazer ve katarakt gibi göz sağlığında hayati önem taşıyan operasyonların güncel gelişmeler ışığında daha güvenli şekilde yapılabildiğini ifade etti. Katarakt cerrahisinde kullanılan damla anestezisi yönteminin cerrahi riski azalttığını belirten Akbay, "Bununla birlikte tedavi başarısı yalnızca operasyonla sınırlı değil. İyileşme sürecindeki damla kullanımı önemli bir tamamlayıcı oluyor” dedi. Akbay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın göz muayenesinde ve tedavisinde kullanılan damlaların orucu bozmadığı görüşünü hatırlattı.

BULANIK GÖRMEYE DİKKAT EDİN

Ramazan ayında özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Akbay, “Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom ile mücadele eden hastalar iftarda aşırı sıvı tüketimine dikkat etmeli. Ani ve hızlı sıvı tüketimi göz içi basıncında ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle sıvı tüketimi iftar sonrası geniş bir aralığa yayılmalı” diye konuştu. Diyabet hastalarında ise kan şekerinde dalgalanmalar yaşanabildiğini hatırlatan Akbay, bu dalgalanmaların retina damarlarında kanama ve ödem riskini artırabildiğini söyledi. İşte tam da bu sebepler nedeniyle glokom hastalarının Ramazan ayında damla tedavisini aksatmaması gerektiğinin altını çizen Akbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyabetliler kan şekeri kontrolünü düzenli yapmalı. Ayrıca göz muayenesi yapılması çok önemli. Gözde ani görme azalması, ışık çakmaları, siyah noktalar veya ani bulanık görme durumu yaşanırsa, vakit kaybetmeden göz hekimine başvurmak gerekiyor."

KURU GÖZE KARŞI UYARDI

Ramazan ayında değişen uyku ve beslenme alışkanlıklarının göz kuruluğu şikayetlerini artırabileceğini ifade eden Akbay, “Ramazan rutinleriyle uyku süresinin kısalması ya da bölünmesi gözyaşı kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Kalitesiz uyku, gözyaşı film tabakasının stabilitesini bozarak, gözlerde yanma, batma ve ağırlık hissine neden olabilir. Işığa hassasiyet ve odaklanma güçlüğü de görülebilir” değerlendirmesi yaptı. Akbay'a göre gün içinde 20-30 dakikalık kısa dinlenmeler göz kaslarının gevşemesine olanak tanıyor.

SUNİ DAMLALAR GÜVENLE KULLANILABİLİR

Akşam saatlerine doğru artan telefon, bilgisayar kullanımının göz kırpma sayısını ciddi oranda azalttığını vurgulayan Akbay, “Bu durum susuzlukla birleşince kuru göz şikayetlerini artırabiliyor. Dijital ekranları kullanırken ekran parlaklığı azaltılmalı, mavi ışık filtreleri aktif hale getirilmeli ve düzenli molalar verilmeli. Koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlaları güvenle kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

GÖZE DOST SOFRALAR KURUN

Göz sağlığına dost sofralar kurulmasını tavsiye eden Akbay, “Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balık ve ceviz, retina sağlığını desteklerken; ıspanak, pazı ve roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdiği lutein ve zeaksantin sayesinde gözleri zararlı ışınlara karşı koruyor. Antioksidan deposu meyveler ise hücre hasarını azaltarak yaşa bağlı görme kaybı riskini düşürmeye katkı sağlıyor” diye konuştu. Sağlıklı gözler için ilk adımın mutfakta atıldığı vurgulayan Akbay, “Beyaz ekmek, işlenmiş gıdalar ve aşırı tuz tüketimi damar yapısını olumsuz etkileyerek göz sağlığını tehdit edebiliyor. Rafine karbonhidratlardan uzak, dengeli ve doğal içerikli beslenmek net ve sağlıklı bir görüş için de temel şart” yorumu yaptı.







