Osmaniye’de restorasyonu tamamlanan tarihi Ala Cami tekrar ibadete açıldı

22:4815/01/2026, Perşembe
AA
Tarihi Ala Cami (Foto Arşiv)
Tarihi Ala Cami (Foto Arşiv)

Osmaniye'de bulunan 1800 yıllık tarihi Ala camii, 6 Şubat depreminde aldığı hasar sonrası restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 1800 yıllık tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, caminin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da restorasyonu biten caminin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"6 Şubat depremlerinde minare ve duvarlarından hasar almıştı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi. Ayrıca orijinal taban mozaikleri de korunarak, halkımızın hizmetine yeniden sunulmuştur."
diye konuştu.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri kurdele keserek camiyi ibadete açtı.



