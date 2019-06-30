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Hayat Otantik köy film seti köylüler figüran oldu
KÜLTÜR SANAT

Otantik köy film seti köylüler figüran oldu

Kerpiç evleri ve tarihi dokusuyla yapımcıların dikkatini çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde, köy halkının yarısı figüran olarak rol alıyor. Oyuncu ve genel sanat yönetmeni Serhat Şahin, "İşin enteresan tarafı hepsi de çok iyi oynuyor, içlerindeki başarı çıktı adeta. 7'den 70'e herkes işini çok iyi yapıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bilecik/Gölpazarı
Bilecik/Gölpazarı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi dokusu ve kerpiç evleriyle ilgi gören Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde köylüler figüranlık yapıyor. Köye gelen 41 kişilik film ekibi, 17 gün sürmesi planlanan çekimlere başladı. Tarihi dokusuyla dikkati çeken köydeki evleri film seti olarak kullanan ekip, en büyük desteği vatandaşlardan görüyor.

İsmine daha sonra karar verileceği belirtilen korku filmi için evlerini açan köylüler, bazı sahnelerde figüran olarak yer alıyor.

Filmin uygulayıcı yapımcısı İskender Bingöl,9 yıldır film sektöründe çalıştığını söyledi.

Daha önce hep aksiyon filmlerinde görev aldığını belirten Bingöl, "Yaşanmış bir hikayeden alınmış korku filmi için güzel bir mekana ihtiyaç vardı. Tabiatı ve binaların yapısı nedeniyle bu köyü çok beğendik. İnsanların yöre dili de bize uygun." dedi.

Oyuncu ve genel sanat yönetmeni Serhat Şahin de bölgenin ayrı bir özelliğinin bulunduğunu anlattı.

Söğütcük köyünün dokusuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

  • "Biz daha çok işin dekor ve mekan kısmına baktığımız için tam istediğimiz oldu. Kerpiç evler var, bunlar bizim için tam uygun mekan oldu. Burada kalıyoruz, bize evlerini açtılar. Yemeklerimizi teyzeler yapıyor. Köydeki birçok kişiyi figüran olarak kullandık. Halis muhlis burada yaşayan insanları kullandık. Neredeyse köyün yarısı filmde oynuyor. İşin enteresan tarafı hepsi de çok iyi oynuyor, içlerindeki başarı çıktı adeta. 7'den 70'e herkes işini çok iyi yapıyor."

Filmin senaristi ve yönetmeni Volkan Adıyaman, mekan için çok araştırma yaptıklarını, Çanakkale ve başka şehirlere gittiklerini belirtti.

Son olarak kendilerine bu köyün tavsiye edildiğini, fotoğraflarını inceleyince de beğendiklerini anlatan Adıyaman, "Bir kerpiç evde çekim yapıyoruz. Epeyce korkacağız, bu yılın en iyi korku filmi olacak. O kadar iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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"Hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz"

Ekibe yardımcı olan vatandaşlardan Solmaz Ünver ise çam ağaçları arasında kalan 400 metre rakımlı köyün nüfusunun son yıllarda iyice azaldığını dile getirdi.

Söğütcük'te çok sayıda kerpiç ev bulunduğunu söyleyen Ünver, "Bu durum, film ekibinin dikkatini çekti. Köyde ilk defa böyle bir etkinlik oluyor. İnanıyorum ki bundan sonra da çok gelen olacaktır." ifadelerini kullandı.

Evini ekibe açan Fevzi Ünal, "Evimizi istediler, beğendiler, ben de verdim. İlk defa film çekimi gördüm, iyi bir şeymiş. Biz de hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz." dedi.

Filmde figüranlık yapan 13 yaşındaki Zeynep Canbaz da çok heyecanlandığını ifade etti.

Rol aldığı sahneyle ilgili bilgi veren Canbaz, "Bir evin içindeki sahnede, iki ağabeyi tabuta doğru sürüklediler, içine koydular. Ben de orada yer aldım. Hayatımda hiç görmemiştim. İlk defa bir filmde oynadım." diye konuştu.

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