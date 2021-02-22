Hayat Oyuncu İsmail Hakkı PKKya ses çıkarmayan sözüm ona sanatçıların eğitildikleri hücre evlerini biliyorum
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Oyuncu İsmail Hakkı: PKK’ya ses çıkarmayan sözüm ona sanatçıların eğitildikleri hücre evlerini biliyorum

Oyuncu İsmail Hakkı, Esra Elönü’nün sunduğu Arafta Sorular programında, PKK terörüne karşı sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi. Sanatçıların sessizliğinin bilinçli bir tercih olduğunu ve şehit ailelerinin acısını kendilerine malzeme yaptıklarını belirten Hakkı, "Yüzlerce, binlerce şehit verdik. Hiçbir tanesinde kalkıp bir şey söylemediler. Konuşmazlar, söylemezler, duymazlar. Onları eğiten hücre evleri. Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İsmail Hakkı
İsmail Hakkı

Oyuncu İsmail Hakkı, vatandaşlarımızın Gara’da PKK terör örgütü tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası, sanat camiasının sessizliğe gömülmesine tepki gösterdi. 24 TV’de Esra Elönü’nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Hakkı, sanatçıların içinde bulunduğu sessizliğin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şehit ailelerinin acılarını kendi siyasetlerine malzeme yapıyorlar"

Sözüm ona sanatçılar sessiz kalıyorlar. Yani istemsizce, bilinçsizce yaptıkları bir şey değil, bilinçli yapıyorlar. Bir şehit ailesinin acısını, kendi siyasetlerine bir şekilde malzeme yapabiliyorlar. 'Devlet katletti' söyleminden tutun da, 'gitmeseydi, yapmasaydı' gibi mesnetsiz her türlü argümanı kullanarak, bu acılara göz yumabiliyorlar. Sonra da çıkıp, 'biz hassas insanlarız' gibi kendilerine türlü türlü sıfatlarla 'saygın sanatçı, popüler sanatçı, ünlü, halkın sanatçısı' insanların huzuruna çıkıyorlar. Biz de onları izliyoruz maalesef.

Yahu PKK'yı kınasana, PKK şehit etti. Dilin niye oraya varmıyor? Ben bir Kürdüm, PKK'nın Allah bin türlü belasını versin.

"Eğitildikleri hücre evlerini biliyorum"

Kitleleri tek bir sözle, hareketle, davranışla sürükleyebilen sözüm ona sanatçılar, kendi benliklerini, ruhlarını, kişiliklerini sattıkları için ki bu da bir soysuzluk alametidir. Eminim ki, PKK'nın şehit ettiği Gara şehitlerimiz son perdesi işin. Öncesine de bakalım, yüzlerce, binlerce şehit verdik. Hiçbir tanesinde kalkıp bir şey söylemediler. Konuşmazlar, söylemezler, duymazlar. Teröristten, militandan değil ha, onları eğiten hücre evleri. Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum yıllardır içindeyim zira.

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