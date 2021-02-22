Gara şehidinin ailesi: Dağdaki yaratıklar oğlumu hangi sebeple şehit etti
Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Şevket Altıntaş önemli açıklamalarda bulundu. Oğlunu rehin alanların kendilerini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını belirten baba Altıntaş, "Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya" diye isyan etti. PKK ve HDP'nin yalan üstüne kurulu olduğunu söyleyen Altıntaş, "PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4,5 yıl boyunca yalanlarla oyaladılar" dedi.
Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğündeki Arafta Sorular programının bu haftaki konukları, Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Şevket Altıntaş oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Altıntaş ailesi HDP ve PKK'nın karanlık yüzünü gözler önüne serdi.
"Bunlara hala inananlar var"
PKK'nın Gara'daki kalleş eyleminde evladını kaybeden şehidimiz baba Sevket Altıntaş, oğlunu rehin alanların ailesini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını belirterek, "Çocuğumun günahı, suçu usta birliğine teslim olmaya gidiyordu. Oğlumu alıp kaçırdınız. Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya. Hep sesleniyorum, hedef kitlem bunlara inananlar. Halen bunlara inanıyorlar. Oğlumu defnederken şöyle bir görüntü oluştu. Biri daha önce ben HDP'nin önündeki nöbete katıldım diye, beni protesto ediyor, sözüm ona benle alay ediyordu. Benle alay eden kişi, baktım ki oğlumun cenazesinde ağlıyor. İnanıyorum ki, bu zihniyetteki insanlar hala onlara inanıyor. Benim savaşım işte bununla. Bunların üst aklıyla. Yoksa bu inananlara ben kızmıyorum, üzülüyorum onlara."
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"Bu neyin zulmü, neyin intikamı?"
PKK ve HDP'nin yalan üstüne kurulu olduğunu söyleyen Altıntaş, "Hükümete karşı bizleri kışkırtmaya çalıştılar. Bizim evlatlarımızı şehit etmişler, halen arayıp diyorlar ki; "şu anda TSK esirlerin olduğu yeri bombalıyor, siz ne diyorsunuz?" bu yalana ilk karşı çıkan ailelerden biriyiz. Bu neyin zulmü, neyin intikamı?
Yalan, yalan, yalan... PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4 buçuk yıl boyunca yalanlarla oyaladılar.
En son 2 yıl önce mektup olayında çağırdılar. Ankara İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'a, 'artık sizin yalanlarınıza inanmıyoruz. Bize bugüne kadar söylediklerinizden hangi biri doğru çıktı?' dedim. Sosyal medya hesaplarından da paylaştım. 'Bu sefer tamam, Kurban Bayramı'na kalmaz gelir.' denildi. Hatta, PKK sözüm ona tüm şartlarını geri çekmiş, devletin adım atması gerekiyormuş. Bizi yıllarca bununla kandırdılar." diye konuştu.
Sonuna kadar Erdoğancı olduğunu belirten baba Altıntaş, "Ben bir patiye mensup ya da bağlı değildim. Ama şu an sonuna kadar Erdoğancıyım, Süleymancıyım (Soylu)... Niçin? Allah'a yemin ederim ki, bu kadar zulüm, bu kadar yalan, bu kadar iftira olmaz. Bu benim olayım değil, bu vatan meselesi. Sözüm ona sanatçılar, aydınlara sesleniyorum. Bunun siyasetle alakası yok. Annelerin babaların ciğeri yanıyor. Gara'da şehit edilen askerlerimiz için de başsağlığı diliyorum. Bizim evlatlarımızı kurtarmak için şehit oldular.