Gara şehidinin ailesi: Dağdaki yaratıklar oğlumu hangi sebeple şehit etti

Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğündeki Arafta Sorular programının bu haftaki konukları, Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Şevket Altıntaş oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Altıntaş ailesi HDP ve PKK'nın karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

"Bunlara hala inananlar var"

PKK'nın Gara'daki kalleş eyleminde evladını kaybeden şehidimiz baba Sevket Altıntaş, oğlunu rehin alanların ailesini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını belirterek, "Çocuğumun günahı, suçu usta birliğine teslim olmaya gidiyordu. Oğlumu alıp kaçırdınız. Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya. Hep sesleniyorum, hedef kitlem bunlara inananlar. Halen bunlara inanıyorlar. Oğlumu defnederken şöyle bir görüntü oluştu. Biri daha önce ben HDP'nin önündeki nöbete katıldım diye, beni protesto ediyor, sözüm ona benle alay ediyordu. Benle alay eden kişi, baktım ki oğlumun cenazesinde ağlıyor. İnanıyorum ki, bu zihniyetteki insanlar hala onlara inanıyor. Benim savaşım işte bununla. Bunların üst aklıyla. Yoksa bu inananlara ben kızmıyorum, üzülüyorum onlara."

REKLAM

GÜNDEM Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

DÜNYA Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

"Bu neyin zulmü, neyin intikamı?"

PKK ve HDP'nin yalan üstüne kurulu olduğunu söyleyen Altıntaş, "Hükümete karşı bizleri kışkırtmaya çalıştılar. Bizim evlatlarımızı şehit etmişler, halen arayıp diyorlar ki; "şu anda TSK esirlerin olduğu yeri bombalıyor, siz ne diyorsunuz?" bu yalana ilk karşı çıkan ailelerden biriyiz. Bu neyin zulmü, neyin intikamı?

Yalan, yalan, yalan... PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4 buçuk yıl boyunca yalanlarla oyaladılar.

GÜNDEM Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

En son 2 yıl önce mektup olayında çağırdılar. Ankara İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'a, 'artık sizin yalanlarınıza inanmıyoruz. Bize bugüne kadar söylediklerinizden hangi biri doğru çıktı?' dedim. Sosyal medya hesaplarından da paylaştım. 'Bu sefer tamam, Kurban Bayramı'na kalmaz gelir.' denildi. Hatta, PKK sözüm ona tüm şartlarını geri çekmiş, devletin adım atması gerekiyormuş. Bizi yıllarca bununla kandırdılar." diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 00:26 İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıkladı

"Ben Erdoğancıyım, Süleymencıyım"

Sonuna kadar Erdoğancı olduğunu belirten baba Altıntaş, "Ben bir patiye mensup ya da bağlı değildim. Ama şu an sonuna kadar Erdoğancıyım, Süleymancıyım (Soylu)... Niçin? Allah'a yemin ederim ki, bu kadar zulüm, bu kadar yalan, bu kadar iftira olmaz. Bu benim olayım değil, bu vatan meselesi. Sözüm ona sanatçılar, aydınlara sesleniyorum. Bunun siyasetle alakası yok. Annelerin babaların ciğeri yanıyor. Gara'da şehit edilen askerlerimiz için de başsağlığı diliyorum. Bizim evlatlarımızı kurtarmak için şehit oldular.

GÜNDEM Çocuğunu Gara’da şehit veren aile evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

OYNAT 00:51 İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bir ahdının olduğunu ve onu gerçekleştiremediğini dile getiren Bakan Soylu, 'Eren'i şehit edenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, geçtik. Hepsinin yakaladık ve bitirdik.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder