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POLİTİKA

Gara şehidinin ailesi: Dağdaki yaratıklar oğlumu hangi sebeple şehit etti

Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Şevket Altıntaş önemli açıklamalarda bulundu. Oğlunu rehin alanların kendilerini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını belirten baba Altıntaş, "Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya" diye isyan etti. PKK ve HDP'nin yalan üstüne kurulu olduğunu söyleyen Altıntaş, "PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4,5 yıl boyunca yalanlarla oyaladılar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın ailesi, Esra Elönü'nün programına katıldı.
Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın ailesi, Esra Elönü'nün programına katıldı.

Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğündeki Arafta Sorular programının bu haftaki konukları, Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Şevket Altıntaş oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Altıntaş ailesi HDP ve PKK'nın karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

"Bunlara hala inananlar var"

PKK'nın Gara'daki kalleş eyleminde evladını kaybeden şehidimiz baba Sevket Altıntaş, oğlunu rehin alanların ailesini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını belirterek, "Çocuğumun günahı, suçu usta birliğine teslim olmaya gidiyordu. Oğlumu alıp kaçırdınız. Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya. Hep sesleniyorum, hedef kitlem bunlara inananlar. Halen bunlara inanıyorlar. Oğlumu defnederken şöyle bir görüntü oluştu. Biri daha önce ben HDP'nin önündeki nöbete katıldım diye, beni protesto ediyor, sözüm ona benle alay ediyordu. Benle alay eden kişi, baktım ki oğlumun cenazesinde ağlıyor. İnanıyorum ki, bu zihniyetteki insanlar hala onlara inanıyor. Benim savaşım işte bununla. Bunların üst aklıyla. Yoksa bu inananlara ben kızmıyorum, üzülüyorum onlara."

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"Bu neyin zulmü, neyin intikamı?"

PKK ve HDP'nin yalan üstüne kurulu olduğunu söyleyen Altıntaş, "Hükümete karşı bizleri kışkırtmaya çalıştılar. Bizim evlatlarımızı şehit etmişler, halen arayıp diyorlar ki; "şu anda TSK esirlerin olduğu yeri bombalıyor, siz ne diyorsunuz?" bu yalana ilk karşı çıkan ailelerden biriyiz. Bu neyin zulmü, neyin intikamı?

  • Yalan, yalan, yalan... PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4 buçuk yıl boyunca yalanlarla oyaladılar.

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi
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Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

En son 2 yıl önce mektup olayında çağırdılar. Ankara İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'a, 'artık sizin yalanlarınıza inanmıyoruz. Bize bugüne kadar söylediklerinizden hangi biri doğru çıktı?' dedim. Sosyal medya hesaplarından da paylaştım. 'Bu sefer tamam, Kurban Bayramı'na kalmaz gelir.' denildi. Hatta, PKK sözüm ona tüm şartlarını geri çekmiş, devletin adım atması gerekiyormuş. Bizi yıllarca bununla kandırdılar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
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İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıkladı
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İçişleri Bakanı Soylu Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıkladı

"Ben Erdoğancıyım, Süleymencıyım"

Sonuna kadar Erdoğancı olduğunu belirten baba Altıntaş, "Ben bir patiye mensup ya da bağlı değildim. Ama şu an sonuna kadar Erdoğancıyım, Süleymancıyım (Soylu)... Niçin? Allah'a yemin ederim ki, bu kadar zulüm, bu kadar yalan, bu kadar iftira olmaz. Bu benim olayım değil, bu vatan meselesi. Sözüm ona sanatçılar, aydınlara sesleniyorum. Bunun siyasetle alakası yok. Annelerin babaların ciğeri yanıyor. Gara'da şehit edilen askerlerimiz için de başsağlığı diliyorum. Bizim evlatlarımızı kurtarmak için şehit oldular.

Çocuğunu Gara’da şehit veren aile evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı
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Çocuğunu Gara’da şehit veren aile evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı
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İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bir ahdının olduğunu ve onu gerçekleştiremediğini dile getiren Bakan Soylu, 'Eren'i şehit edenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, geçtik. Hepsinin yakaladık ve bitirdik.' şeklinde konuştu.

Hakkari teröre karşı tek yürek oldu
FOTOĞRAF 10
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Hakkari’de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Bulvar Caddesi üzerindeki Şenler Oteli önünde başladı. Yürüyüşe; Slehi Aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin, iş adamı Teoman Zeydan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve Zeydan ailesi ile aşiret mensupları, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür, birçok aşiretin kanaat önderi, şehit ve gazi aileleri ile binlerce vatandaş katıldı.
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Ellerinde Gara bölgesinde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, “Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir” sloganları eşliğinde valilik binası önüne kadar yürüdü.
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Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Şehit-Gazi Sendikası Hakkari İl Başkanı ve şehit kızı Şirin Adıyaman birer açıklama yaptı. GARA’da, yıllar öncesinden vatani görevlerini yaptıkları bölgelerden kaçırılarak kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için toplandıklarını ifade eden başkanlar, “Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz; yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir.
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Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK’nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Elbette şehitler veriyoruz. Acı duyuyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez.
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Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların sonuna kadar Hakkari halkı olarak destekçisiyiz. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden vazgeçmeyi düşünmek bir felakettir. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde Allah’ın izniyle terör örgütlerinin tamamını tarihin çöplüğüne atacağız.
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Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecektir. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi destekle sarılıp sarmalanıp büyütülsünler bizim için hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz.
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Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyetine, bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Buradan umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimize ebedi saadet ve selamet dileklerimizi paylaşıyoruz. Hakkari’den Gara’da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun. Hakkari; tek yürek devletinin yanında terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz” dediler.
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Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.
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Hakkari teröre karşı tek yürek oldu
Hakkari'de, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK'ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.
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