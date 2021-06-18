Hayat Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
AKTÜEL

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Osmaniye’de bir kadının parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Haber Merkezi İHA
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
Genç kadının parmağından yüzük uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Osmaniye'de elleri şişen bir kadının parmağında takılı olan yüzük sıkıştı. Kendi imkanlarıyla parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadın, çareyi itfaiyede buldu. Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen kadın durumu ekiplere anlattı. Vakit kaybetmeden sıkışan yüzüğü yerinden çıkartmak için çalışmalara başlayan ekipler, kadının parmağındaki yüzüğü yüzük kesme aparatı ile kesti. İşlem sırasında oluşabilecek ısınmaya karşıda duyarlı olan ekipler, çalışma sırasında kesilen yüzüğün üzerine soğutma yapmak için su dökmeyi de ihmal etmedi.

Kısa süreli çalışma sonunda sıkışan parmaktan kesilerek çıkartılan yüzük kadına teslim edildi.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
GÜNDEM
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

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