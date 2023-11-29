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Hayat

Pierre Cardin sonbahar & kış 23-24 Koleksiyonu: Metropolitan

Geniş ürün yelpazesi sunan kadın ve erkek koleksiyonlarıyla Pierre Cardin Sonbahar & Kış | 23-24 kreasyonu, şehirlerin kozmopolit dokusundan ve metropol kentlerinin çizgilerinden ilham alıyor. Koleksiyon içerisinde bulunan tasarımlar, her bir parçasıyla uyumlu renk ve desenleriyle bütünlük içinde, şehir hayatının enerjisi yüksek akışını yepyeni bir dille anlatıyor. Her anında hareket halinde olan ve modern yaşamın nabzını tutan kombinler, anı yaşamaktan keyif alırken özgürlük alanından ödün vermeyenler için benzersiz seçenekler sunuyor.

17:02 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pierre Cardin sonbahar & kış 23-’24 Koleksiyonu: Metropolitan

Pierre Cardin sonbahar & kış 23-’24 Koleksiyonu: Metropolitan

Pierre Cardin bu sezon şehir yaşamı içinde, soğuk mevsimlerin çarpıcı renklerini yansıtan parçalarıyla bu ritme kapılmak isteyenler için heyecan verici bir etkiye sahip. Mevsimin gözde renkleriyle hazırlanan renk paletinde, bej, gri, soluk yeşil, mavi ve koyu turuncu öne çıkıyor. Vazgeçilmez siyah ve beyaz renkleri ise harmoniyi tamamlayan zamansız tercihler olarak ön planda.


Modernist Yaklaşımların Güçlü Etkisi

Pierre Cardin Sonbahar & Kış | 23-24 Kadın ve Erkek Koleksiyonu, tüm zaman ve mekanlarla uyum içinde, konfor odaklı modern etkisiyle tüm beklentilere yanıt veriyor. Ceket, gömlek ve pantolon birlikteğinde; yama cepli, yarım astarlı ceket alternatiflerine karşılık özellikli chino ve denimlerle mükemmel görünüme ulaşabilirsiniz. Gömlek ve trikolarda yer bulan özgün baskılar ise sonbahar ruhunu tamamlayacak türden. Benzersiz bir stilin vazgeçilmezi takım elbise alternatifleri, spor ayakkabılarla şimdi daha yenilikçi bir kullanım şekline sahip.

İddialı ve Konforlu: Pierre Cardin Dynamic

Kontrolü elden bırakmadan göz alıcı olmak mümkün. Enerjisini hayatına adapte etmek isteyen modeseverler için Pierre Cardin, DYNAMIC koleksiyonuyla en konforlu parçalarını şehrin her noktasına taşıyacak güçlü alternatifler sunuyor. Sokağın enerjisini yansıtan koleksiyonda öne çıkan gri, sarı, koyu mavi, turkuaz, kırmızı ve beyaz gibi daha güçlü ve daha parlak renklerle hazırlanan kreasyon, tüm beklentilere yanıt verebilecek bir dünyanın kapılarını aralıyor.


#Pierre Cardin
#koleksiyon
#Sonbahar-Kış
21 dakika önce
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