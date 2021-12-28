Pitbull sahipleri böyle canavarlaştırıyor: Ne kadar saldırgan olursa o kadar iyi!

Yasada “tehlikeli ırk” olarak nitelenen ve yasaklı olan Pitbull cinsi köpeklerin saldırganlığı genlerinde var. Tüm yasaklara rağmen çiftleştirilip çoğaltılan köpekler, dayakla büyütülüyor. Saldırganlığı yüzünden Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan Pitbull’lar sahipleri tarafından daha da canavarlaştırılıyor.

Sahipleri “daha saldırgan olsun diye” Pitbull’ları aylarca karanlığa kapatıp şiddet uyguluyor. Köpeklere kedi kovalatan sahipleri, çiğ ve kanlı et yediriyor. Eğitim sürecinde oyuncak bebek parçalatan Pitbull sahipleri bile var. Uzman Veteriner Hekim Ecem Duygu Yaz Demiroğlu, “Dayakla büyütülüyor, karanlıkta bekletiliyor olabilirler. Köpek sahibine çeker” dedi.

AĞIR CEZA VERİLMELİ

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da “Sadece köpekler sorgulanmamalı. Tasmasız, ağızlıksız gezdiren sahipleri de sorgulanmalı. Daha fazla ceza almalılar” diye konuştu. Bazı köpek sahiplerinin köpeğinin saldırgan olmasından haz aldığının altını çizen köpek eğitmeni Dilşat Şenkal Çoban da şunları söyledi: “Genetik yatkınlıklar, ırk özellikleri bir köpeğin karakterinde çok önemli. Ama sahiplerinin verdiği eğitim de belirleyici olur.”

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