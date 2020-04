Prof. Dr. Can: Her kırmızı göz koronavirüs göstergesi değildir Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Can, bahar günlerinde alerjik reaksiyonların artarak gözlerin kızardığını ifade ederek, bunun korona belirtisi olarak algılanıp hastane ve kliniklere akın edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Can, "Bahar günlerinde alerjik reaksiyonlar artarak gözler kızarmaktadır. Bu durum, korona belirtisi olarak algılanıp hastane ve kliniklere akın edilmemesi gerekir. Olası panik durumu göz polikliniklerinde yoğunlaşmaya, yaratılmaya çalışılan sosyal izolasyon kurallarının çiğnenmesine ve böylece koronavirüs enfeksiyonun daha da hızlı yayılmasına yol açabilir" dedi.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 12:43 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 12:47 AA