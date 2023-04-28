Prof. Dr. Muhammed Şahin Amerikan Eğitim Konseyi’ne konuk oldu

Profesör Şahin, dünya yükseköğretiminin prestijli kurumu Amerikan Eğitim Konseyi’nde Amerikan yükseköğretimi temsilcileri ile MEF Üniversitesi’nde gerçekleşen ve inovatif eğitim örneklerini ve gençleri global iş dünyasına nasıl hazırladığını anlattı. Dünyanın en büyük açık kitlesel online öğrenme platformu Coursera’nın davetlisi olan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in konuşması, ACE 2023’te çok ilgi çekti. Bu yıl Amerikan Eğitim Konseyi’nde bizim coğrafyadan davetli konuşmacı olan tek Rektör Profesör Şahin oldu.





University of Texas, San Antonio’nun Öğrenme ve Öğretme Deneyimleri Direktörü Dr. Claudia Arcolin ve Coursera Kampüs’ün Global Başkanı Scott Shireman’ın katılımıyla gerçekleşen panelde Prof. Dr. Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi’nin kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiği öncü ve yenilikçi çalışmaları hakkında bilgi verdi. MEF’in kısa zamanda inovatif eğitim sistemi ile dünyada gerçekleştirdiği öncülükleri aktardı. Dünyadaki trendleri takip eden, öğrencisini merkeze alan ve öğrencisinin kişisel ve profesyonel gelişimini önemseyen MEF Üniversitesi’nin mezun verdiği ilk yıldan bu yana; mezunlarının ilk 4 ayda işe yerleşme oranının Covid 19’lu yıllar dahil hiçbir zaman %81’in altına inmediğini, geçen yıl ki mezunlarda ise bu oranın %85,4 olarak gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Muhammed Şahin, globalde iş dünyasının tercih ettiği mezunları nasıl yetiştirdiklerini, bu sürece gençlerin verdikleri olumlu katkıları ve iş dünyasının bu eğitimi alan gençlerle ilgili görüşlerini aktardı.









MEF Üniversitesi’nin eğitim-öğretimde “Flipped Learning”, yapay zeka sayesinde kendini öğrenciye adapte ederek kişisel öğrenme ortamı sağlayan “Adaptive Learning” (Uyarlanabilir Eğitim Platformu)’nu öğrencilerinin kullanımına sunulması, final sınavlarını kaldırarak proje bazlı ölçme değerlendirme sistemine geçilmiş olması, öğrencilerinin tüm lisans eğitimleri boyunca profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler sağlanan eğitim materyalleri, öğrencilerimizin Coursera, Linkedln ve edX’ten alacakları dersleri mezuniyetlerine saydırabilmeleri oldukça ilgi çekti. Bu yenilikler sayesinde öğrencilerin sektörlerine hazır bir şekilde mezun oluyor.









ABD’nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) ABD’nin önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ve resepsiyonlar ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.



