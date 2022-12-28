Hayat Rasim Özdenörenin hatıraları İstanbul Festivalinde
KÜLTÜR SANAT

Rasim Özdenören’in hatıraları İstanbul Festivali’nde

Bu yıl “Gül Yetiştiren Adam” teması altında Rasim Özdenören anısına gerçekleştirilen “14. İstanbul Edebiyat Festivali” İstanbul’un çeşitli ilçelerinde edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rasim Özdenören’in hatıraları İstanbul Festivali’nde
“14. İstanbul Edebiyat Festivali” İstanbul’un çeşitli ilçelerinde edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Bu yıl “Gül Yetiştiren Adam” teması altında Rasim Özdenören anısına gerçekleştirilen “14. İstanbul Edebiyat Festivali” İstanbul’un çeşitli ilçelerinde edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen festival, son yıllarda vefat eden değerli büyüklerin hatırasını yaşatıyor. Geçtiğimiz yıl Sezai Karakoç anısına düzenlenen festivalde, bu yıl usta yazar Özdenören’in öykücülüğü, köşe yazarlığı, dergiciliği gibi kültüre olan katkısının yanı sıra anıları da konuşuluyor. Yarın son bulacak festivalde dün, “Rasim Özdenören’in İzinde”, “Şehir ve Edebiyat”, “Sezai Karakoç’un İstanbul’u” ve Rasim Özdenören özel oturumu vardı. Bugün ise “İstanbul Okumaları”, “Edebiyatçıların İstanbul’u”, “İstanbul’un Sahaflarındaki Edebiyatçılar” gibi programlar yer alırken, son gün yine Rasim Özdenören özel oturumları devam edecek.

YENİ NESİLLERLE BULUŞTURUYORUZ

Festivalle ilgili gazetemize konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, amaçlarının bu değerli isimleri yeni nesillerle tanıştırmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu festivalde gençlere önem veriyor ve genç bir edebiyatsever kadroyla festivalimizi yürütüyoruz. Festivalin bizden sonraki nesillere omuzlarında bir emanet olarak kalması için, gençlerimizi merkeze aldığımız birçok etkinlik var. İstanbul başlı başına bir birikim. İstanbul’un medeniyet ve edebiyat başkenti olmasından dolayı, zengin bir içerik edebiyatseverleri kucaklıyor. Her geçen gün şehirde yaşayanların şehirle olan aidiyetini kaybettiğini, şehrin kültüründen farklı bir kültürel iklim oluştuğunu görüyoruz. Bu da İstanbul açısından çok acı verici bir durum. İstanbul Türkçesi dediğimiz o muazzam medeniyet Türkçesinin şu an konuşulmuyor olması bile İstanbul’un önemli bir kaybı. Festivalin ana fikirlerinden birisi de bu kadim kültürü geleceğe taşımak.”

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