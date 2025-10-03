Reha Muhtar boğaza nazır yalısını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Yalının satış fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.
Muhtar’ın 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı, eşsiz manzarası ve geniş kullanım alanlarıyla biliniyor. İçinde özel iskele, yüksek tavanlı salonlar ve geniş bahçe alanı bulunan yapı, İstanbul Boğazı’nın en prestijli gayrimenkullerinden biri olarak değerlendiriliyor.Baltalimanı Caddesi'ndeki yalısını satışa çıkaran Reha Muhtar, 20 milyon dolar istediği iddia edildi.
Muhtar'ın bu satışı neden yaptığı ise merak konusu oldu.
Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu.
Muhtar, Deniz Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.
Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklamıştı. Reha Muhtar şu açıklamayı yaptı:
"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."