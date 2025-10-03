Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Reha Muhtar boğaza nazır yalısını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Reha Muhtar boğaza nazır yalısını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

08:573/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Reha Muhtar'ın yalısı Baltalimanı Caddesi'nde bulunuyor.
Reha Muhtar'ın yalısı Baltalimanı Caddesi'nde bulunuyor.

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Yalının satış fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

Muhtar’ın 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı, eşsiz manzarası ve geniş kullanım alanlarıyla biliniyor. İçinde özel iskele, yüksek tavanlı salonlar ve geniş bahçe alanı bulunan yapı, İstanbul Boğazı’nın en prestijli gayrimenkullerinden biri olarak değerlendiriliyor.Baltalimanı Caddesi'ndeki yalısını satışa çıkaran Reha Muhtar, 20 milyon dolar istediği iddia edildi.


Muhtar'ın bu satışı neden yaptığı ise merak konusu oldu.


YALI NEDENİYLE DAVALIK OLMUŞTU

Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu.


Muhtar, Deniz Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.




VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklamıştı. Reha Muhtar şu açıklamayı yaptı:


"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."

#reha muhtar
#YALI
#VASİYET
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon açıklaması