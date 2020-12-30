Hayat Rekor Moğolistanda kırıldı Yüksek hava basıncı şimdiye kadar ölçülen değerleri geride bıraktı
AKTÜEL

Rekor Moğolistan'da kırıldı: Yüksek hava basıncı şimdiye kadar ölçülen değerleri geride bıraktı

Moğolistan'da dünya yüksek hava basıncı rekorunun kırılmış olabileceği bildirildi. Söz konusu yüksek basınç Dünya Meteoroloji Örgütünün, Tsetsen-Uul bölgesinde 30 Aralık 2004'te bin 89,4, Tosontsengel bölgesinde ise bin 91,9 milibar olarak kaydettiği seviyeleri geride bıraktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Washington Post gazetesinin haberine göre, dün Moğolistan'ın Tsetsen-Uul bölgesinde deniz seviyesinde 1094,3 milibarlık yüksek hava basıncı ve basınca eşlik eden hava sıcaklığının sıfırın altında 45,5 santigrat olduğu tespit edildi.

Söz konusu yüksek basınç Dünya Meteoroloji Örgütünün, Tsetsen-Uul bölgesinde 30 Aralık 2004'te 1089,4, Tosontsengel bölgesinde ise 1091,9 milibar olarak kaydettiği seviyeleri geride bıraktı.

Bu durumda Moğolistan'da ölçülen yüksek hava basıncının hem 2004'teki rekoru, hem de ABD ve Rusya'daki rekorları geride bırakarak bu alandaki rekoru kırmış olabileceği belirtildi.

İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek
GÜNDEM
İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek

Basınç ölçme formüllerindeki belirsizlik

Dünya genelinde yüksek basıncı ölçmeye yönelik 15 farklı metot kullanılıyor. Hem metot farklılıkları hem de kaydedilen hava sıcaklığının deniz seviyesinden yüksekliği konusundaki coğrafi farklılıktan kaynaklı değişkenler ölçüm konusunda kesin netlik yakalanmasını zorlaştırıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütünün de yüksek hava basıncını ölçmek için iki irtifa kategorisi bulunuyor. Bu da yüksek irtifa istasyonlarında ölçülen hava basıncını deniz seviyesindeki eşdeğerine dönüştürmek için kullanılan formüllerdeki doğal belirsizliklerden kaynaklanıyor.

İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde
GÜNDEM
İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde

Bu etkenlerden dolayı Moğolistan’da dün ölçülen en yüksek hava basıncıyla meydana gelen sıfırın altında 45,5 derece ile 2004’te ölçülen sıfırın altında 44,8 derecenin birbirine çok yakın olması yüksek basınç arasındaki farkı oldukça daraltıyor.

ABD'de en yüksek hava basıncı 1983'te 1064 milibar, Rusya'da ise 1968'de 1083,8 milibar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu yüksek hava basıncının, Moğolistan'da yüzey hava sıcaklığını da sıfırın altında 44,8 dereceye düşürdüğü aktarıldı.

Bir yerde yüksek basınç meydana geldiğinde mevcut hava alçalırken havanın bulunduğu ortam ise soğumaya başlıyor. En yüksek hava basıncı ise kış mevsiminde soğuk hava ile meydana geliyor.

Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
GÜNDEM
Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
Abone Ol Google News
Yumruklar konuştu

Yumruklar konuştu

​Esenyurt'ta yabancı uyruklularla mahalle sakinleri birbirine girdi.
Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
Vahşice katledilen Aylin Sözerin okulunda yas var: Anma töreninde gözyaşlarına boğuldular

Yeni Şafak'ta<br>devir teslim

Yeni Şafak'ta
devir teslim

​Hüseyin Likoğlu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

44 ülkeye gönderiliyor

44 ülkeye gönderiliyor

Türkiye rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri.
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Denizaltımız böyle geçti

Denizaltımız böyle geçti

​İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı.
Turistler için yeni yıl genelgesi

Turistler için yeni yıl genelgesi

​Belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara giriş yasak.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden sınıra kritik ziyaret
Gündem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden sınıra kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçerek sınır ötesindeki harekat bölgeleriyle sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, buralardaki birlik komutanları ile video konferansla görüştü. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Sizleri güçlü, kuvvetli, kararlı, azimli görmek bizlere güven veriyor. Aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız" dedi.
Türkiye'nin desteği 2020 yılında Libya'nın kaderini değiştirdi
Dünya

Türkiye'nin desteği 2020 yılında Libya'nın kaderini değiştirdi

Libya, silahlı darbe girişimi ve çatışmaların gölgesinde girdiği 2020'yi Türkiye'nin de desteğiyle çok farklı bir tabloyla kapatıyor. İki ülkenin iş birliği sayesinde Libya hükümeti, başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirmeye çalışan Halife Hafter'e bağlı milisleri ülkenin batısından çıkarmayı başardı. Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destek yıl içinde sahadaki eşitsizliği dengeleyerek Libya'da bugün yeniden yeşeren siyasi çözüm umutlarının kapısını araladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin sıradaki hedefi; Libya'da düzenli modern ve profesyonel bir ordunun inşası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın liderlik ettiği üst düzey heyetin yılın son günlerinde Trablus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye'nin Libya'ya desteğinin süreceği mesajı olarak yorumlandı.
CHP'li Adıgüzel: Çin aşısı neden Türkçe paketleniyor başka ülkelere mi satacaksınız yandaşlara peşkeş mi çekeceksiniz?
Gündem

CHP'li Adıgüzel: Çin aşısı neden Türkçe paketleniyor başka ülkelere mi satacaksınız yandaşlara peşkeş mi çekeceksiniz?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çin aşısının Türkçe olarak paketlenmesini eleştirdi. Video mesaj yayımlayan Adıgüzel, "Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.