Hayat Resmi Gazetede yayımlandı Diyanet 6 bin 200 din görevlisi alacak
AKTÜEL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet 6 bin 200 din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 6 Ocak Cuma gününe kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Diyanet 6 bin 200 din görevlisi alacak
Foto/arşiv

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyım alımı yapılacak.

Başvurular 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Adayların ön başvurularını onaylatmak için aynı tarihler arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

Adayların 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları ve işlemlerine ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
EKONOMİ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
Şehri savaşalanına çevirdi

Şehri savaş
alanına çevirdi

​Ölü sayısı 63'e çıktı, yağmalamalar başladı.
Dokuz ilde45 adres basıldı

Dokuz ilde
45 adres basıldı

İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu.
Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

​Ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete'de.

​Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular.

​Kocaeli'de feci kaza: Biri ağır üç yaralı var.

​Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze yerleştirecek.

​Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi.

​Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi.

​1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.

​İsrail elçisinden güven mektubu.

​Gaziantep şehidini uğurladı.

​İkinci sırada Eren var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.