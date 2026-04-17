Rıza Tamer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni belli oldu

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rıza Tamer, 2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuyla adını duyurdu. Yarışmada sergilediği güçlü performansı sayesinde finale kalmayı başardı ve üçüncü oldu. Yarışma dönemi ve sonrasındaki konserleri sayesinde özellikle Anadolu'nun birçok ilinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Aslen Kahramanmaraşlı olan şarkıcının doğum tarihi net olarak bilinmese de 30'lu yaşlarının sonunda olduğu biliniyor.